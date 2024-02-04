Названо неожиданное преимущество сильных бедер для здоровья

По мнению ученых из университета Китасато в Японии, у людей с сильными бедрами ниже вероятность развития сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).
Исследователи измерили силу квадрицепса и других мышц ног более чем у тысячи людей, перенесших сердечный приступ. В ходе последующего четырехлетнего наблюдения ученые обнаружили, что каждые 5% увеличения силы квадрицепса были связаны со снижением риска сердечной недостаточности на 11%. Сердечная недостаточность - это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, что приводит к нарушению кровоснабжения органов в соответствии с потребностями организма. Такая патология может развиться вследствие сердечного приступа.
После приступа в структурах сердечной мышцы накапливается фиброзная ткань, в результате чего сердце увеличивается в размерах. Органу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь, что является основной причиной сердечной недостаточности. Вероятнее всего, сильная четырехглавая мышца бедра способствует более медленному разрастанию фиброзной ткани за счет синтеза особых белков.