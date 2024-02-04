4 февраля 2024

4 февраля 2024 13:24

Названо неожиданное преимущество сильных бедер для здоровья

По мнению ученых из университета Китасато в Японии, у людей с сильными бедрами ниже вероятность развития сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Исследователи измерили силу квадрицепса и других мышц ног более чем у тысячи людей, перенесших сердечный приступ. В ходе последующего четырехлетнего наблюдения ученые обнаружили, что каждые 5% увеличения силы квадрицепса были связаны со снижением риска сердечной недостаточности на 11%. Сердечная недостаточность - это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, что приводит к нарушению кровоснабжения органов в соответствии с потребностями организма. Такая патология может развиться вследствие сердечного приступа.

После приступа в структурах сердечной мышцы накапливается фиброзная ткань, в результате чего сердце увеличивается в размерах. Органу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь, что является основной причиной сердечной недостаточности. Вероятнее всего, сильная четырехглавая мышца бедра способствует более медленному разрастанию фиброзной ткани за счет синтеза особых белков.

Gazeta.ru


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