Дантист назвала идеальный момент для утренней чистки зубов

Чистить зубы утром лучше всего - через 25-30 после завтрака. Об этом рассказала "Газете.Ru" стоматолог-терапевт сети "Клиника Фомина" Светлана Мандрик.

Стоматолог объяснила, что в споре о том, когда лучше чистить зубы - до или после завтрака - до сих пор нет единой рекомендации, поскольку в обоих вариантах есть плюсы и минусы.

"Если мы встали, почистили зубы и сразу пошли завтракать, то зубы, становятся как "голые" и сильнее подвержены воздействию кислот из пищи", - рассказала Мандрик.

Она уточнила, что кислот больше всего во фруктах, а предотвратить разрушение эмали помогут пасты с фторадами, образующие защитную кислотоустойчивую пленку на поверхности зуба.

Вариант чистки зубов после завтрака, по словам эксперта, тоже имеет свои минусы.

"Если мы почистили зубы сразу после завтрака, уровень кислотности в полости рта повышается, соответственно, если сразу взяться за щетку, велик риск повредить эмаль. Если вы - любители жесткой щетки, абразивной пасты и используете неправильную методику чистки зубов, повышенная чувствительность и эрозии эмали зубов обеспечены", - предупредила Мандрик.

Стоматолог рассказала, что для минимализации действия кислот нужно подождать 20-30 минут.

"За это время происходит активное выделение слюны, которая преобразует кислотную среду в нейтральную (разумеется, если она не слишком вязкая и выделяется в достаточном количестве)", - объяснила она.

Специалист призвала не забывать чистить зубы, выжидая полчаса после завтрака.

"Мне важно, чтобы вы их чистили, а до или после, зависит от нюансов. Иногда я чищу зубы до завтрака, а после очищаю межзубные промежутки ирригатором. Но чаще всего делаю это после завтоака и прогулки с собакой, как раз спустя 30 минут", - поделилась опытом стоматолог.

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