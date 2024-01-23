23 января 2024

23 января 2024 09:20

Названы лучшие упражнения для ускорения похудения

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ротач заявила, что для начала стоит делать скручивания с касанием коленей. Для этого нужно лечь на пол, убрать руки за голову, а колени согнуть, затем - оторвать от пола лопатки и левую ногу, притянуть ногу к груди и потянуться к ней правым локтем.

Следующим упражнением станут скручивания к прямым ногам. Для этого необходимо прижать поясницу к полу, а прямые ноги поднять к потолку. Далее нужно оторвать от пола лопатки и потянуться руками к стопам. Последним стали подъемы прямых ног. Для этого необходимо лечь на пол, выпрямить ноги, а руки убрать под ягодицы. Далее нужно поднять ноги так, чтобы они оказались перпендикулярны полу.


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