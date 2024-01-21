21 января 2024

21 января 2024 13:13

Диетолог рассказала о жирных продуктах, помогающих похудеть

Тренер по спортивному питанию, диетолог Кэтрин Джервасио назвала десять жирных продуктов, которые помогут похудеть. Как передает Day.Az, ее слова приводит издание Eat This, Not That!

В тройку лучших жирных продуктов для похудения вошли авокадо, орехи и оливковое масло. Они насыщают организм, способствуют хорошему обмену веществ, снижают риск развития ожирения.

Лосось и скумбрия поддерживают здоровье сердца, темный шоколад с высоким содержанием какао является отличным десертом из-за отсутствия большого количества сахара. А сыр послужит отличным источником белка и обеспечит длительное чувство сытости. Они располагаются в рейтинге чуть ниже.

Семена с содержанием жиров и клетчатки позволяют избежать избегать переедания. Яйца содержат высококачественные белки и полезные жиры. Далее по списку идет гранола. При ее употреблении следует следить за содержанием сахара и качеством продукта.

И наконец, десятое место в списке лучших жирных продуктов для снижения веса занимает жирный йогурт, который содержит пробиотики, кальций и белок, делая его питательным продуктом для тех, кто стремится сбросить вес.


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