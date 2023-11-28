28 ноября 2023

28 ноября 2023 11:07

Простой способ выглядеть моложе: пробуждение в течение этих двух часов поможет замедлить старение

Дорогая косметика, салонные процедуры, пластическая хирургия - сейчас существует множество способов инвестировать деньги в свою молодость. Однако есть одна простая вещь, которая не стоит не копейки, но поможет тебе выглядеть так, что все будут удивляться цифре в паспорте.

Начнем с главного: возрастные изменения связаны с разными факторами. Наследственность, рацион, физическая активность, уход за кожей и волосами - всё это будет влиять на твою внешность. Есть и еще одно важное условие - это количество и качество сна.

Как объясняет врач общей практики и врач эстетической медицины Кумкум Мисра, правильный сон может быть средством борьбы со старением. И, по мнению Кумкум, лучше всего просыпаться между пятью и семью утра, и вот почему.

Чем занят мозг во сне

Все люди разные, однако большинству взрослых от 19 до 94 лет, объясняет врач, надо спать от шести до восьми часов сутки. Есть счастливчики, которые хорошо себя чувствуют, хотя спят меньше шести часов, однако они - исключение из правил, так что не пытайся следовать их примеру!

Во время сна мозг проводит своего рода инвентаризацию, проверяя и корректируя работу органов: ночью особенно активны восстановительные системы организма. В частности, вырабатывается гормон роста, который также называют гормоном молодости - он контролирует обновление клеток и помогает строить соединительную ткань.

Как объясняет Кумкум, подъемы в одно и то же время - существенная составляющая качественного сна. Доктор советует устанавливать будильник на время между пятью и семью утра и ложиться спать между 21:00 и 23:00: по ее словам, такой график будет лучшим для восстановления организма.

Еще одна важная деталь

Имеется еще один нюанс, о котором нельзя забывать: никогда не лежи в кровати просто так, иначе ты рискуешь заработать выученную бессонницу. Мозг должен привыкнуть к тому, что постель - это место только для секса и сна, иначе качество последнего может ухудшиться: он станет слишком поверхностным.

Не заснула в течение 15 минут? Встань, займись чем-нибудь и возвращайся в постель только после того, как почувствуешь, что глаза уже слипаются. Возможно, в эту ночь ты будешь спать меньше, чем надо, но это оправдает себя выученной "серыми клеточками" ассоциацией "кровать = сон".

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