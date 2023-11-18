Эта с виду безобидная привычка может привести к раку полости рта: мы все так делаем!

Бросай делать так в минуты стресса, чтобы не накликать беду.

В стрессовые моменты мы мало себя контролируем и ищем любые способы хоть как-то успокоиться и сконцентрироваться. Тогда-то машинально и начинаем и закусывать щеки и губы с внутренней стороны, а ведь эта с виду невинная привычка может иметь серьезные последствия для нашего здоровья.

По мнению невролога Екатерины Демьяновской, прикусывание слизистой полости рта опасно не только проникновением в образовавшиеся ранки вирусов и бактерий и последующим развитием инфекции, но и возникновением рака.

Дело в том, что из-за постоянного беспокойства внутренней поверхности щек и губ на слизистой образуются белые утолщения, состоящие из ороговевшего эпителия. Эти живые клетки превращаются в плотные роговые чешуйки, которые постепенно грубеют и затвердевают.