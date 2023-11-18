18 ноября 2023

18 ноября 2023 17:30

Эта с виду безобидная привычка может привести к раку полости рта: мы все так делаем!

Бросай делать так в минуты стресса, чтобы не накликать беду. 

В стрессовые моменты мы мало себя контролируем и ищем любые способы хоть как-то успокоиться и сконцентрироваться. Тогда-то машинально и начинаем и закусывать щеки и губы с внутренней стороны, а ведь эта с виду невинная привычка может иметь серьезные последствия для нашего здоровья.

По мнению невролога Екатерины Демьяновской, прикусывание слизистой полости рта опасно не только проникновением в образовавшиеся ранки вирусов и бактерий и последующим развитием инфекции, но и возникновением рака. 

Дело в том, что из-за постоянного беспокойства внутренней поверхности щек и губ на слизистой образуются белые утолщения, состоящие из ороговевшего эпителия. Эти живые клетки превращаются в плотные роговые чешуйки, которые постепенно грубеют и затвердевают. 

Опасность же таится как раз в этих ороговевших клетках, которые через время рискуют переродиться в злокачественные. По статистике, около 17% людей заболевают плоскоклеточным раком полости рта как раз по этой причине. 

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