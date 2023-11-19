Как позаботиться о спине в 40 лет, чтобы не стать старушкой с палочкой в 70: советы врачей

А ты знаешь, что у женщин с возрастом поясница болит чаще, чем у мужчин? Это связано с тем, что наши крестцово-подвздошные суставы меньше по размеру, к тому же во время паузы снижается количество эстрогена, что может приводить деградации позвоночных дисков, ослаблению связок и увеличению размеров живота.
Что делать, чтобы этого избежать? Прежде всего - не ждать появление проблем, а заняться профилактикой. Вот что, по мнению экспертов, поможет тебе сохранить сильную и здоровую спину.
Ерзанье
Честное слово, оно самое! Как объясняет остеопат и соучредитель медицинской клиники в Лондоне Майкл Фатика, нельзя долго находиться в одном и том же положении в течение дня. Тебе надо двигаться - например, ерзать на стуле, чуть меняя посадку, а еще лучше - вставать из-за стола на несколько минут каждый час.
Постоянная активность
"Даже самые ленивые люди могут изменить свои привычки. Попробуйте маршировать на месте в ожидании, пока закипит чайник, или пару раз присесть во время чистки зубов. Мягкие движения обеспечивают подвижность опорно-двигательного аппарата и позволяют сохранить здоровье позвоночника", - говорит доктор медицины из Великобритании Шерил Литгоу.
Правильное положение экрана
Всякий раз, когда ты опускаешь голову, чтобы посмотреть на смартфон или экран ноутбука, твоя шея принимает положение, на которое она не рассчитана, а сосуды оказываются передавленными. Если голова опущена постоянно, то жди появления целого каскада возрастных изменений: брылей, нависающего века, двойного подбородка, морщин на лбу и глубоких "носогубок". Предпочитаешь обойтись без таких "бонусов"? Поставь ноутбук или монитор на уровень глаз!
Плавание
"Плавание - отличный способ мягко укрепить мышцы спины, - говорит Майк. - Это аэробные нагрузки, которые не травмируют суставы и позвоночник, но заставляют активно работать мускулатуру".
Белок в рационе
Доктор Фатика советует забыть о жестких диетах. "Диски в позвоночнике, связки вокруг суставов, сухожилия и мышцы - всё это состоит из производных белка. Белок - один из самых упускаемых из виду аспектов питания для женщин в зрелом возрасте, поэтому убедитесь, что вы ежедневно получаете достаточное его количество", - говорит Майк.
Упражнения на пресс
"Речь идет не о том, чтобы обзавестись рельефом, словно олимпийский атлет - достаточно сильного пресса, который способен поддерживать средний и нижний отделы позвоночника. Если ваши мышцы слабые, то это приведет к ухудшению осанки, неправильному положению позвоночника, появлению мышечных спазмов и боли", - объясняет Шерил. Чтобы развить мышцы пресса, она советует заниматься йогой или пилатесом.