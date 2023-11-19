Как позаботиться о спине в 40 лет, чтобы не стать старушкой с палочкой в 70: советы врачей

А ты знаешь, что у женщин с возрастом поясница болит чаще, чем у мужчин? Это связано с тем, что наши крестцово-подвздошные суставы меньше по размеру, к тому же во время паузы снижается количество эстрогена, что может приводить деградации позвоночных дисков, ослаблению связок и увеличению размеров живота.

Что делать, чтобы этого избежать? Прежде всего - не ждать появление проблем, а заняться профилактикой. Вот что, по мнению экспертов, поможет тебе сохранить сильную и здоровую спину.

Ерзанье

Честное слово, оно самое! Как объясняет остеопат и соучредитель медицинской клиники в Лондоне Майкл Фатика, нельзя долго находиться в одном и том же положении в течение дня. Тебе надо двигаться - например, ерзать на стуле, чуть меняя посадку, а еще лучше - вставать из-за стола на несколько минут каждый час.

Постоянная активность

"Даже самые ленивые люди могут изменить свои привычки. Попробуйте маршировать на месте в ожидании, пока закипит чайник, или пару раз присесть во время чистки зубов. Мягкие движения обеспечивают подвижность опорно-двигательного аппарата и позволяют сохранить здоровье позвоночника", - говорит доктор медицины из Великобритании Шерил Литгоу.

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