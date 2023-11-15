Почему тяжело убрать живот после родов?

Потеря упругости груди и нависающий кожно-жировой фартук после родов связаны с гормональной перестройкой организма во время беременности и перерастяжением опорных структур передней брюшной стенки. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала Резеда Мурзаева, пластический хирург, онколог-маммолог.

"Деформированная передняя брюшная стенка представляет собой в этом случае кожный мешок с избыточной жировой клетчаткой, а при расхождении прямых мышц живота на первый план выступает пролабирование передней брюшной стенки в околопупочной области. У таких девушек контуры живота и после родов остаются такими же, как при беременности. Упорные физические тренировки и даже личный фитнес-тренер не могут помочь в данном случае", - объяснила она.

Одной из самых востребованных операций для коррекции контуров передней брюшной стенки является абдоминопластика.

"Перед планированием операции мы проводим УЗИ и определяем размеры мышечно-апоневротического дефекта - диастаза прямых мышц живота. Диастаз является проявлением слабой коллагенизации мышечных структур. Во время операции проводится ушивание дефекта апоневроза прямых мышц, восстанавливая каркасную функцию передней брюшной стенки, удаление избыточного кожно-жирового "фартука". В некоторых случаях можно выполнить пластику грыжевых ворот (при наличии грыжи) сетчатым эндопротезом. Идеальной считаю ту операцию, после которой пациентка меняет свой привычный образ жизни, заменяя вредные привычки пищевого поведения на спортивные ритуалы", - резюмировала врач.