15 ноября 2023

15 ноября 2023 10:02

Почему тяжело убрать живот после родов?

Потеря упругости груди и нависающий кожно-жировой фартук после родов связаны с гормональной перестройкой организма во время беременности и перерастяжением опорных структур передней брюшной стенки. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала Резеда Мурзаева, пластический хирург, онколог-маммолог.

"Деформированная передняя брюшная стенка представляет собой в этом случае кожный мешок с избыточной жировой клетчаткой, а при расхождении прямых мышц живота на первый план выступает пролабирование передней брюшной стенки в околопупочной области. У таких девушек контуры живота и после родов остаются такими же, как при беременности. Упорные физические тренировки и даже личный фитнес-тренер не могут помочь в данном случае", - объяснила она.

Одной из самых востребованных операций для коррекции контуров передней брюшной стенки является абдоминопластика.

"Перед планированием операции мы проводим УЗИ и определяем размеры мышечно-апоневротического дефекта - диастаза прямых мышц живота. Диастаз является проявлением слабой коллагенизации мышечных структур. Во время операции проводится ушивание дефекта апоневроза прямых мышц, восстанавливая каркасную функцию передней брюшной стенки, удаление избыточного кожно-жирового "фартука". В некоторых случаях можно выполнить пластику грыжевых ворот (при наличии грыжи) сетчатым эндопротезом. Идеальной считаю ту операцию, после которой пациентка меняет свой привычный образ жизни, заменяя вредные привычки пищевого поведения на спортивные ритуалы", - резюмировала врач.


Просмотров: 169

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 434
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 752
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 530
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 600
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 622
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 851
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 631
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 475
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 517
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 728
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме