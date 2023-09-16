16 сентября 2023

16 сентября 2023 19:18

5 продуктов с высоким содержанием ретинола: ешь их и молодей

5 продуктов с высоким содержанием ретинола: ешь их и молодей

Нам с детства твердили, что много витамина А можно получить, если есть морковь, тыкву и другие яркие овощи и фрукты. Отчасти это действительно так: за их оранжевый цвет отвечают каротиноиды - производные витамина А. Однако стоит понимать, что перед тем, как сформироваться в витамин А - и стать тем самым ретинолом, - бета-каротину и другим каротиноидам нужно пройти процесс преобразования.   

Для выработки 1 мкг ретинола в среднем нужно 6 мкг каротиноидов. Именно поэтому в сбалансированном питании должны присутствовать не только овощи и фрукты, богатые каротиноидами, но и продукты животного происхождения, в которых уже содержится предварительно сформированный витамин А. 

Больше всего ретинола содержится в этих продуктах. Некоторые из них можно и нужно есть каждый день, а другие следует употреблять в пищу 1-2 раза в неделю.  

Печень  

Рекордным содержанием витамина А славится говяжья печень. В ста граммах этого продукта содержится чуть больше 8 тысяч микрограммов ретинола. Это практически в три раза больше верхней суточной нормы взрослого человека, поэтому есть говяжью печень нужно не чаще одного раза в неделю. 

Кстати, в свиной и куриной печени этот показатель ниже в 2,5 раза, так что их присутствие в ежедневном рационе допустимо. 

Рыбные продукты 

Больше всего витамина А содержит рыбий жир. На втором месте идет печень трески, а следом - остальные рыбные продукты, включая как икру, так и собственно филе рыбы разных сортов. 

Твердый сыр  

Чем выше процент жира в сыре, тем больше в нем ретинола. Так что наиболее полезными в плане потребления витамина А будут твердые и полутвердые сыры: пармезан, "Швейцарский" и "Российский".  

Молоко и молочные продукты 

Эту категорию хочется выделить отдельно от сыра, чтобы включить в список всё разнообразие "молочки": специально для тех, кто не боится лактозы. Тут следует руководствоваться таким правилом: чем выше процент жирности у продукта, тем больше в нем витамина А.

Конечно, сливочного масла или чистых сливок много не съесть - это как минимум слишком калорийно. А вот сметану лучше выбирать пожирнее - и отказаться от творога с нулевым процентом жирности. 

Яйца 

Упор нужно делать на желтки, витамин А содержится именно в них. Потребление одного отварного яйца закроет четверть средней суточной необходимости в ретиноле. 

thevoicemag.ru


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