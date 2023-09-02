2 сентября 2023

2 сентября 2023 17:54

Почему нельзя сдерживать чихание?

Почему нельзя сдерживать чихание: 3 опасные причины

На чихающих людей в транспорте, магазине или любом другом месте общего пользования люди обычно реагируют настороженно: в вагоне метро на такого "прокаженного" как на источника угрозы, неодобрительно смотрят, кажется, все пассажиры.

Именно поэтому мы чаще всего сдерживаем порыв и тихо чихаем "в себя", стараясь не привлекать лишнего внимания окружающих. Только вот такое желание быть угодным всем может обернуться неприятными последствиями для тебя самой. Вот 3 причины, по которым тебе пора перестать скромничать!

3 причины, почему нельзя сдерживать чихание:

Сдерживание чиха может вызвать резкое повышение артериального давления, а это уже несет в себе потенциальные риски для здоровья.

При задержке чихания давление воздуха в задней части носа повышается, из-за чего возникает риск попадания слизи и инфекции в среднее ухо. Это может привести к острой глухоте, образованию среднего отита или разрыву барабанной перепонки.

Повышение давления во время сдерживания порыва может вызвать инфекцию в околоносовых пазухах, что чревато появлением острого синусита. 

thevoicemag.ru


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