Когда педикюр долго не отрастает: этот симптом кричит о больших проблемах со здоровьем

Мы привыкли, что ногти на ногах растут медленнее, чем на руках, что дает нам отличную возможность экономить на педикюре. Однако если ты даже через месяц заметила, что покрытие на ногах выглядит как новое - это уже серьезный повод задуматься о своем здоровье.

Врачи предупреждают, что медленно растущие, слабые и ломкие ногти на ногах могут указывать на высокий уровень холестерина. Чаще всего такая проблема встречается у людей с лишним весом: из-за накопления жировых отложений мышцы ног не получают достаточно кровоснабжения, что тут же отражается на состоянии ногтевой пластины.

При этой патологии пациентам обычно ставят заболевание периферических артерий, которое также дает о себе знать неприятными ощущениями во время ходьбы, которые проходят после непродолжительного отдыха. Кроме медленно растущих ногтей на ногах, на болезнь также могут указать выпадающие волосы на ногах и ступнях у мужчин, изменения цвета кожи ступней и появления на них блеска.

Если запустить болезнь, возрастает риск появления серьезных осложнений. На ногах могут появиться язвы, которые со временем перерастают в участки мертвой ткани. Исход в этом случае крайне печальный: вплоть до появления гангрены и последующей ампутации.

thevoicemag.ru