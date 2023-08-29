Повторить может каждая - 4 главных антивозрастных секрета Дженнифер Энистон

Постоянный утренний распорядок

Дженнифер начинает свой день со стакана сока сельдерея, а затем выпивает стакан воды с яблочным уксусом, что помогает ей регулировать уровень сахара и холестерина в крови. К завтраку Энистон приступает только через полчаса, а это время использует для медитации.

Будь проще

Актриса сериала "Друзья" твердо верит в то, что не нужно усложнять уход за кожей. В интервью Энистон рассказала, что использует только мыло и воду, чтобы умыться, а затем наносит увлажняющий крем с SPF-защитой. Джен считает, что важно не мыть лицо слишком часто, поскольку это может привести к сухости.

Не диета, а сбалансированное питание

Типичный завтрак Энистон обычно состоит из протеинового коктейля с ягодами, стевией и зеленью. Но недавно актриса рассказала, что смягчила свою низкоуглеводную диету.

"Я больше не боюсь хлебной корзины. Все хорошо, пока делается в меру".

Звезда также практикует интервальное голодание в формате 16:8. Предпочтение она отдает продуктам с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров, таким как свежие фрукты, овощи и рыба.

Вода и сон всему голова

Энистон считает, что залог хорошего состояния - употребление достаточного количества воды в течение дня. Актриса всегда держит под рукой бутылку с водой, чтобы поддерживать баланс. И агитирует окружающих следовать ее примеру.

"Я все время злюсь на свою подругу Кортни Кокс, когда она говорит мне, что сегодня не выпила ни глотка воды. Я думаю: "Ты с ума сошла?". Вода - это все".

Секрет здорового образа жизни Дженнифер Энистон прост: приоритетное внимание надо уделять отдыху и восстановлению (ни в коем случае не жертвовать сном), прислушиваться к своему телу и не перенапрягаться на тренировках.

thevoicemag.ru