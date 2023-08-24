Эти 3 продукта помогут не сорваться с диеты: всегда держи их на кухне!

Если ты хоть раз сидела на диете, то прекрасно знаешь, что самое сложное в этом процессе - это избежать срывов, которые и мешают как можно скорее добиться фигуры мечты. Чтобы после тяжелого рабочего дня не соблазнится на любимые пирожные, конфеты, печенье или чипсы, у тебя под рукой всегда должны быть продукты, способные угомонить ни на шутку разыгравшийся аппетит.

Как раз для этих целей диетологи советуют всегда держать на кухне нескоропортящиеся продукты. Во время вспышек внезапного голода именно они станут твоими спасителями.

Первое, чем тебе стоит закупиться в супермаркете, это овсяными хлопьями. Они быстро готовятся и являются прекрасным источником клетчатки. Это идеальный продукт для завтрака: каша насытит энергией на весь оставшийся день и никак не отразится на фигуре.

Второй верный помощник всех сидящих на диете - это ассорти из замороженных овощей. Оно выручит, когда в холодильнике повесилась мышь, а тебя так и тянет оформить вредную доставку фастфуда. Овощи могут стать как прекрасным и сытным гарниром к мясу или рыбе, так и самостоятельным блюдом.

Третий спаситель на диете - это лосось. Эту рыбу можно долго хранить в морозильной камере, при этом она быстро готовится в духовке или на сковороде и отлично насыщает организм полезными жирами и витаминами.

thevoicemag.ru