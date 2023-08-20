20 августа 2023

20 августа 2023 10:51

Этот диагноз есть у 2 женщин из 5 — самая коварная причина, из-за которой мы толстеем

Лишний вес может появляться по самым разным причинам. Однако немаловажным фактором всегда служит низкий уровень активности - и этот распространенный диагноз, из-за которого у миллионов женщин нет ни на что сил.

Испытываешь приступы усталости, даже если не делала ничего тяжелого? Часто кружится голова и темнеет в глазах, если ты просто встала со стула? Эти признаки часто говорят о наличии железодефицитной анемии - наряду с бледностью, одышкой, болезненными месячными и повышенной сухостью кожи.

По статистике ВОЗ, анемией страдает до 40% женщин по всему миру. Многие даже не подозревают о дефиците железа в организме - и всю жизнь терпят неприятные симптомы, которые хоть и непросто, но всё же возможно скорректировать. 

Еще одна неприятная "побочка" нехватки железа - повышенная склонность к набору веса. 

Людям с анемией похудеть гораздо труднее, чем остальным, ведь им сложно заниматься физической активностью. К тому же низкий уровень железа влияет на эндокринную систему - и выработку гормона Т3 (трийодтиронин), который отвечает за скорость метаболизма и дневной расход калорий. 

Как видишь, контролировать уровень железа необходимо не только в момент беременности, но и если хочется привести фигуру в порядок. Кстати, эффективность косметологических процедур так же зависит от этого показателя. При анемии достичь положительного результата от айнтиэйдж-инъекций и аппаратных методик намного сложнее, чем в случае нормальных показателей ферритина. 

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