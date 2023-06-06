6 июня 2023

6 июня 2023 14:05

4 коварных продукта, которые вымывают кальций из организма

4 коварных продукта, которые вымывают кальций из организма: из-за них у тебя ломаются волосы и слоятся ногти!

Кальций - один из самых важных минералов в организме. Именно он является основным строительным элементом костей и зубов, а также играет важную роль в работе мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем. Недостаток кальция может привести к различным проблемам со здоровьем: остеопорозу, повышенному риску развития кариеса, мышечным спазмам и заболеваниям сердца. Поэтому важно не только получать достаточное количество кальция из ежедневного рациона, но и знать, какие продукты вымывают этот полезный минерал из организма.

Пальмовое масло

Диетологи часто говорят о вреде пальмового масла, но чем же оно так страшно на самом деле? А вот чем: продукт не дает кальцию нормально усваиваться. Кроме того, оно препятствует всасыванию массы полезных нутриентов! Так что лучше всего полностью отказаться от продуктов с пальмовым маслом в составе.

Кофе

Одна-две чашки кофе в день - это нормально! Но вот увеличивать дозировку однозначно не стоит. Это грозит хрупкостью костей, ведь кофе тоже вымывает кальций. Не рискуй красотой зубов и в течение дня замени кофе на тот же зеленый чай.

Сахар

Он вреден во всех проявлениях: рафинад, сладости и газировка. Все просто: сахар нарушает микрофлору кишечника, и полезные витамины и минералы не могу полноценно усвоиться. 

Соль и алкоголь

Тут важно знать, понимать и соблюдать меру. Соль и алкогольные напитки негативно сказываются на количестве кальция в нашем организме.

thevoicemag.ru


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