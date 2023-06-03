Отличная фигура? Легко! 10 правил, как не бросить работу над ней на полпути

1. Перестань пытаться изо всех сил

Представь, что ты машина, которая едет к цели. Тебе не нужен полный бак, чтобы ехать, важно следить, чтобы он не опустел. Поэтому не трать энергию на поддержку сильнейшей мотивации, просто продолжай движение. Если чувствуешь, что хочешь сорваться... позволь себе! Перерыв в диете и упражнениях на 1-2 дня не уведет тебя с правильного курса, а только поможет его придерживаться.

2. Ставь реальные цели

Диетологи часто говорят о том, что многие люди хотят сбросить в 3-4 раза больше килограммов, чем могут. Поставь достижимую цель: например, убрать 10% веса за полгода и поддерживать этот результат еще полгода. И не фокусируйся на голых цифрах: мышцы тяжелее жира. Если у тебя появляются новые полезные привычки (есть меньше сладкого, не класть сахар в кофе и т. д.), они помогают двигаться к цели.

3. Придумай свой план питания

Как известно, достаточно убрать из рациона 150 калорий, чтобы без усилий похудеть за год на 7 кг. Подумай, без какой еды ты не можешь прожить, какой образ жизни ведешь, и строй диету вокруг этого.

4. Не бери пример с моделей

В прошлом году ученые провели интересный эксперимент: две группы людей получили журналы с разными обложками. У первых она была нейтральной, на второй были изображены очень стройные супермодели. Первая группа продолжила худеть, а во второй большинство испытуемых набрали вес. Так получилось потому, что, видя перед глазами нереальную цель (ведь модельная стройность - это не только цифры на весах, но и много других факторов), люди понимали, что им этого не достичь, и переставали стараться.

5. Запоминай ощущения

Когда съешь не только вкусное, но и полезное, а еще и потренируешься, чувствуешь себя хорошо. Мотивация редко появляется до тренировки, зато ощущения после нее достойны того, чтобы вспоминать о них... и приходить опять.

6. Придумай подарки

Двигаться к цели проще, если по дороге тебя ждут "морковки". Размер одежды стал меньше? Купи крутые легинсы. Прошла половину пути к желаемой фигуре? Порадуй себя любимым блюдом с бокалом вина!

7. Устрой соревнование

Уже доказано, что работа в группах эффективнее одиночного забега. Договорись с подругами, создайте общий чат - и двигайтесь к цели. Кстати, организаторы обычно худеют быстрее участников, потому что подсознательно чувствуют ответственность.

8. Перестань взвешиваться каждый день

Ты наверняка знаешь, что вес может скакать по многим причинам. Вставай на весы раз в неделю, а лучше - в две. Тогда картина будет более объективной.

9. Окружи себя здоровьем

Пусть в холодильнике на видном месте лежат овощи и кисломолочные продукты, фрукты обитают в красивой вазе, беговые кроссовки живут около двери, а спортивная форма сушится на видном месте. Эти забавные мелочи сделают для тебя очень много!

10. Окружи себя сюрпризами

Попроси друзей купить тебе что-нибудь недорогое и необычное, можешь даже дать им на это денег. Раз в месяц или по мере похудения открывай один из подарков, радуйся и продолжай.

thevoicemag.ru