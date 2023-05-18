Что съесть перед сном, чтобы запустить ночной процесс похудения: 3 главных продукта

Похудение зависит от множества факторов. Однако стоит понимать, что большая часть процессов, отвечающих за улучшение метаболизма, происходит ночью: когда тело максимально расслаблено, и происходит синтез разных групп гормонов в организме.

Именно поэтому одно из важнейший правил похудения - стараться высыпаться. Это помогает набраться сил для активного дня, уменьшить отечность (чаще всего виноватую в неприятной цифре на весах) и минимизировать стресс, который влечет за собой переедания.

К слову, о еде. Эксперты советуют не есть за 3-4 часа до сна. Но если тебе сложно заснуть на голодный желудок, истязать себя ограничениями не стоит: иначе высок риск столкнуться с бессонницей или - того хуже - компульсивным перееданием.

Мы уже рассказывали о том, какие продукты можно есть перед сном каждой из нас. Но если ты нацелена на похудение, лучше обратить внимание исключительно на молочку. А именно, на кефир, йогурт или творог. Эти три продукта идеально подходят для ночного перекуса из-за небольшого процента жирности, а также из-за высокого содержания казеина в составе.

"Казеиновый белок переваривается медленнее, поэтому такой перекус перед сном может дать телу те вещества, которые оно будет использовать в течение ночи для восстановления и наращивания мышц", - поясняет доктор медицинских наук, эксперт нутрициологии Майкл Бол.

Однако не стоит забывать о том, что у немалого количества людей имеется непереносимость молочных продуктов. Если этой твой случай, пользу от такого перекуса затмят неприятные последствия в виде расстройства пищеварения и утренней отечности.

thevoicemag.ru