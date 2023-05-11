11 мая 2023

11 мая 2023 14:00

Как разогнать метаболизм для быстрого похудения: 5 гениальных лайфхаков

Как разогнать метаболизм для быстрого похудения: 5 гениальных лайфхаков

Скорость метаболизма - один из важных показателей, которые ты должна учитывать, если прямо сейчас находишься на верном пути к фигуре своей мечты. Важно понимать, что чем ленивее в твоем организме протекают обменные процессы, тем медленнее растрачиваются полученные калории, а значит и хуже уходят лишние килограммы.

К счастью, в этом деле ты легко можешь себе помочь. Запоминай 5 простейших лайфхаков, которые незаметно приведут к ускорению метаболизма.

Первое правило - это стакан воды комнатной температуры сразу же после пробуждения. Никакой минералки, сока, чая или кофе - только чистая вода, которая воздействует на почки и разгоняет обмен веществ.

Второе правило - это несладкое зеленое яблоко в качестве перекуса. Полезный фрукт богат клетчаткой и пектином, которые активируют работу ЖКТ и ускоряют обменные процессы в организме. Однако в отдельных случаях яблоки могут и навредить: с ними стоит быть поаккуратнее людям с гастритом, язвенной болезнью и чувствительным желудком.

Третье правило - это утренняя зарядка. Мы прекрасно понимаем, что куда приятнее начать свое утро с ленивого потягивания кофе и пролистывания ленты новостей, однако метаболизму это никак не поможет. Завести обмен веществ помогут даже несколько простых упражнений, растяжка или просто прогулка с собакой, однако важно сделать это своим постоянным ритуалом.

Четвертое правило - зеленые смузи. Их состав может быть разнообразным, но главное, чтобы в основе были полезные продукты зеленого цвета. Обрати внимание на шпинат, сельдерей, авокадо, капусту и зелень. Выпивать такой коктейль лучше после утренней физической активности - он как раз поможет восполнить энергию.

Третье правило - это плотный и сытный завтрак. В тарелке 1/4 часть заполни белками, 1/4 отведи под "долгие" углеводы, а половину - под свежие овощи или фрукты. Не забывай и о полезных жирах в виде оливкового масла, орехов или семечек.

thevoicemag.ru


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