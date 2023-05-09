Как плавно и безболезненно сделать спорт частью повседневной жизни

Всем известно, как важны физические нагрузки для жизни человека. "Спорт - это жизнь" - не просто громкая фраза, а достоверный факт, доказанный множеством научных исследований. Если зимой вы позволили себе расслабиться и тренировки совсем ушли из вашей жизни - не беда. К ним всегда можно плавно и безболезненно вернуться и сделать частью вашей повседневной жизни. И начать мы советуем прямо сейчас, а помогут вам в этом советы ниже.

Начинайте постепенно

Если вы не занимаетесь спортом регулярно, не стоит сразу начинать тренироваться по два часа пять раз в неделю. Во-первых, с непривычки интенсивные нагрузки принесут больше вреда, чем пользы: вы будете сильно уставать, а организму едва ли хватит времени и сил на своевременное восстановление. Во-вторых, такое перенапряжение просто отобьет у вас всякое желание заниматься спортом, и с большой вероятностью вы быстро его забросите. Попробуйте начать с небольших тренировок, например этот 15-минутный жиросжигающий комплекс или такую же короткую тренировку на ягодицы. Когда организм привыкнет к таким нагрузкам, длительность и интенсивность тренировок можно будет повышать.

Попробуйте тренироваться на улице

Пожалуй, тренироваться где-нибудь в зеленом парке на свежем воздухе куда приятнее, чем в душном зале в окружении множества людей. К счастью, в конце весны все занятия спортом можно смело переносить на улицу, Например, начать бегать. Даже если вы никогда раньше этого не делали, мы советуем не списывать со счетов эту активность: бег эффективен не только для похудения и приведения мышц в тонус, но и для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы. О том, как полюбить бег, мы рассказывали здесь, а по этой ссылке вы найдете другие тренировки, которые можно (и нужно) выполнять на свежем воздухе.

Выбирайте правильную одежду

Казалось бы, в тренировке главное - это спорт, а уж что на вас надето, никакой роли не играет. Однако это совсем не так. Например, неправильно подобранные кроссовки для бега не только сделают тренировку менее эффективной, но и могут стать причиной травм во время тренировки. К счастью, у нас есть целая инструкция, которая позволит не ошибиться с выбором. Да и одежда должна быть максимально комфортной: не стеснять движений, не давить и никак не мешать выполнению упражнений.

Не злоупотребляйте нагрузками

Если вам кажется, что в занятиях спортом действует правило "чем больше - тем лучше", спешим вас расстроить. Если вы хотите заниматься каждый день, виды нагрузки обязательно нужно чередовать: в противном случае мышцы не будут успевать восстанавливаться, и ничего кроме усталости вы от тренировок не получите. Важно составить свой идеальный спортивный режим, в котором вам будет удобно и комфортно тренироваться. О том, как это сделать - читайте здесь.

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