7 мая 2023

7 мая 2023 14:49

Диетолог дала шесть советов о завтраках для похудения

Американский диетолог Лиза Янг дала советы о полезных завтраках для похудения. Как передает Day.Az, ее слова приводятся на портале Eat This, Not That.

Специалист порекомендовала включить в рацион больше белка, чтобы сжигать жировую прослойку, которая никак не уходит. По ее словам, для снижения веса следует завтракать блюдами из яиц, овсянкой с ягодами, употреблять больше фруктов, а также отказаться от выпечки в пользу цельнозернового хлеба.

Специалист пояснила, что ягоды содержат клетчатку, которая помогает контролировать вес. Янг также отметила, что полезны для сжигания жира свежие смузи, зеленые йогурты, а также киноа, семена льна и чиа.

Диетолог посоветовала есть сидя, поскольку употребление пищи во время ходьбы провоцирует переедание и набор веса.


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