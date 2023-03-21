21 марта 2023

21 марта 2023 19:05

После борьбы с алкогольной зависимостью: Белла Хадид отметила 5 месяцев трезвости

В прошлом году Белла Хадид в интервью журналу InStyle призналась, что страдает от алкогольной зависимости. По словам модели, она отказалась от спиртных напитков, потому что в какой-то момент начала терять контроль над ситуацией.

"Я не чувствую необходимости употреблять алкоголь, потому что знаю, что если выпью, то проснусь в три часа ночи с жуткой тревогой из-за глупости, которую я сказала пять лет назад", - призналась знаменитость.

А сегодня Белла поделилась своим достижением. Она заявила, что не пьет уже пять месяцев. По такому случаю звезда подиумов решила отправиться в Лас-Вегас. Она выложила в личный блог несколько видео, на которых танцует и поет песню Кэти Перри "Waking Up in Vegas" вместе с подругами. "5 месяцев без алкоголя", - написала модель.

Ранее Белла также откровенно рассказала про свои ментальные проблемы. "У меня долгое время совершенно не было личных границ - ни сексуальных, ни психологических, ни эмоциональных, но сейчас я научилась их выстраивать". Она добавила, что у нее всегда было "ощущение, что ее голос не имеет значение".

Рeopletalk


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