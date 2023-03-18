18 марта 2023

18 марта 2023 17:00

Диетолог назвала грозящие набором веса популярные ЗОЖ-продукты

Диетологи выяснили, какие препятствия мешают пожилым есть полезные продукты

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила о продуктах, которые популярны при попытках вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), однако на самом деле ведут к набору веса. Ее цитирует издание Life.ru.

Среди грозящих набором веса ЗОЖ-продуктов она назвала сухофрукты - курагу, инжир и чернослив. "Например, в 100 граммах любых сухофруктов содержится от 50 до 80 граммов сахара. 100 граммов сухофруктов - это одна горсть. А суточная норма сахара при похудении - 100 граммов", - сказала диетолог.

Кроме того, по ее словам, к увеличению веса может привести употребление орехов в дозе больше чем 20-30 граммов за раз, а также пакетированных и свежевыжатых соков. "Сахар растительного происхождения - глюкоза, фруктоза, сахароза - это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами", - предупредила диетолог. Она предложила заменить соки свежими фруктами, так как в них есть клетчатка.

Диетолог призвала соблюдать умеренность и заправляя салаты маслом, так как в 100 граммах растительного масла (это примерно семь ложек) содержится примерно 900 килокалорий.


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