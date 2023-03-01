1 марта 2023

1 марта 2023 15:30

Названы провоцирующие развитие акне продукты

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время Красоты" Шабаги Мадиева рассказала "Известиям", какие продукты провоцируют появление угревой болезни (акне), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Специалист отметила, что к причинам ее развития относятся гормональный дисбаланс, нервный стресс, нарушения в работе иммунной системы, а также неправильное питание, которое, помимо этого, приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

По словам Мадиевой, перед началом лечения акне врачи проводят комплексную оценку состояния здоровья, после которой дают подробные рекомендации по поводу питания. В первую очередь, из рациона рекомендуется исключить фастфуд, сладкое, соленое, жареное, молочную продукцию, кофе и другие вредные для здоровья продукты.

Так, например, трансжиры, которые содержатся в фастфуде, провоцируют воспаления кожи и усиливают выделение секрета сальных желез. Кроме того, при неправильном питании усиливается нагрузка на печень, и кожа берет на себя часть детоксикационной функции, что способствует развитию акне.

"В настоящее время многие исследователи установили связь, между потреблением молочных продуктов и развитием акне. Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме, и, как следствие, приводит к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы. Кроме того, в молоке содержится сывороточный белок - казеин, он увеличивает уровень инсулиноподобного фактора, который также усугубляет акне. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам исключить определенный перечень продуктов, которые могут усилить это заболевание", - добавила косметолог.

Часто при лечении акне также требуется работа с гастроэнтерологом, который лечит заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, дисбактериоз, хеликобактер и другие.

Говоря о процедурах, которые наиболее эффективны при акне, Мадиева выделила химические пилинги, процедуры HydraFacial, мезотерапию, фотоомоложение и плазмотерапию.


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 1 520
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 2 092
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 1 513
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 2 234
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме

Здоровье

28 января 11:00

  • 5 211
Каким должно быть питание при сахарном диабете - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

22 января 20:57

  • 2 168
Диетолог назвала продукты для выздоровления при гриппе и COVID-19

Здоровье

5 января 12:11

  • 1 509
Как уберечь ребенка от болезней в холодное время года? - отвечает минздрав

Здоровье

2 января 07:29

  • 1 570
Методы борьбы с кожными высыпаниями зимой - советы врача

Здоровье

30 декабря 2022 00:57

  • 2 010
Почему при повороте головы появляется хруст?

Здоровье

27 декабря 2022 11:18

  • 1 127
Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации