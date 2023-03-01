Названы провоцирующие развитие акне продукты

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время Красоты" Шабаги Мадиева рассказала "Известиям", какие продукты провоцируют появление угревой болезни (акне), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Специалист отметила, что к причинам ее развития относятся гормональный дисбаланс, нервный стресс, нарушения в работе иммунной системы, а также неправильное питание, которое, помимо этого, приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

По словам Мадиевой, перед началом лечения акне врачи проводят комплексную оценку состояния здоровья, после которой дают подробные рекомендации по поводу питания. В первую очередь, из рациона рекомендуется исключить фастфуд, сладкое, соленое, жареное, молочную продукцию, кофе и другие вредные для здоровья продукты.

Так, например, трансжиры, которые содержатся в фастфуде, провоцируют воспаления кожи и усиливают выделение секрета сальных желез. Кроме того, при неправильном питании усиливается нагрузка на печень, и кожа берет на себя часть детоксикационной функции, что способствует развитию акне.

"В настоящее время многие исследователи установили связь, между потреблением молочных продуктов и развитием акне. Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме, и, как следствие, приводит к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы. Кроме того, в молоке содержится сывороточный белок - казеин, он увеличивает уровень инсулиноподобного фактора, который также усугубляет акне. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам исключить определенный перечень продуктов, которые могут усилить это заболевание", - добавила косметолог.

Часто при лечении акне также требуется работа с гастроэнтерологом, который лечит заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, дисбактериоз, хеликобактер и другие.

Говоря о процедурах, которые наиболее эффективны при акне, Мадиева выделила химические пилинги, процедуры HydraFacial, мезотерапию, фотоомоложение и плазмотерапию.