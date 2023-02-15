15 февраля 2023

15 февраля 2023 15:25

Трихолог раскрыла опасность редкого мытья головы

Трихолог Акта Бавалия из Лондона, Англия, раскрыла опасность редкого мытья головы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистка обратилась к зрительницам на фоне появления видео в соцсетях, где девушки рассказывают о своем опыте отказа от частого удаления загрязнений с прядей. Эксперт призвала не следовать данной тенденции и заявила, что подобное поведение может привести к негативным последствиям.

Так, по ее словам, кожа головы потеет, вырабатывает жир и покрывается отмершими клетками, что создает идеальную среду для размножения бактерий при недостаточном очищении. Это служит причиной не только неприятного запаха, но и провоцирует раздражение, шелушение, зуд и воспаление, пояснила эксперт по волосам.


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