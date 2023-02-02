Что такое ПП - рассказывавает диетолог Гюнай Мамедова

О том, что такое правильное питание (ПП), сложно ли его придерживаться и какую пользу оно несёт организму, рассказывавает врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.

Правильное питание - это сбалансированное соотношение органических веществ: белков, жиров и углеводов, которые содержатся в потребляемых продуктах. Для того, чтобы пища оказала пользу организму, её нужно употреблять в правильной обработке, нужной пропорции и в определённые часы.

Обо всём по порядку. В приготовлении еды есть свои правила: лучше запекать, чем жарить, лучше приготовить на пару, чем варить и так далее. Единая порция при каждом приёме пищи не должна превышать 250 граммов. Также необходимо установить режим питания, который бы делился на завтрак, обед, ужин и перекусы между ними через каждые 1,5-2 часа.

В основу каждодневного рациона должны входить белки, содержащиеся в яйцах, молочных продуктах, различных видах мяса: говядине, курице, индюшатине, рыбе, морепродуктах. Лучше всего их употреблять с зеленью и овощами, способствующими усвоению белка в организме. Последний приём пищи должен быть за 4 часа до сна.

Бывает, что люди засыпают очень поздно, и, естественно, организм ощущает голод. Выйти из такого положения поможет стакан кефира.

Кстати, правильное питание не запрещает употребления вредных, но любимых продуктов: колбас, солёностей, сладостей и различных мучных изделий. Если соблюдать умеренность, то всё это многообразие может стать частью сбалансированного рациона. В каком количестве и когда их можно есть?

Попав на сытное застолье, можно побаловать себя различными яствами, которые не позволяются каждодневно. Но только при условии, что завтра вы снова вернётесь к ПП.

Правильное питание поможет в снижении веса, но, к сожалению, бороться с одрябшей и обвисшей кожей ПП не в силах. В этом случае необходимо прибегнуть к спорту. Обрести идеальную фигуру помогут фитнес, йога, единоборства, посещение тренажёрного зала и т. п.

Здоровье нашего организма во многом зависит именно от правильного питания. Сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов улучшает пищеварение, благоприятно влияет на нервную систему и обмен веществ, а также способствует повышению работоспособности и хорошему настроению.

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.