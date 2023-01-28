Каким должно быть питание при сахарном диабете - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Вам больше нельзя сладкое. Никогда. Люди с сахарным диабетом, доводилось ли вам слышать такую фразу хоть раз в жизни? Бытует мнение, что если у человека обнаружили сахарный диабет, то его рацион в дальнейшем будет состоять исключительно из пресной, невкусной еды. Но это не совсем так, ведь диета и питание при сахарном диабете могут быть вкусными, а качество жизни при этом только вырастет. Чего ждать от рациона питания при сахарном диабете, как контролировать уровень глюкозы и научиться считать хлебные единицы - рассказывает врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.

Чем отличается питание при сахарном диабете 1-го и 2-го типа?

• Питание при сахарном диабете 1-го типа

Важно получать все основные питательные вещества в том же количестве, что и обычный человек. Если склонности к полноте нет, то суточная калорийность блюд не должна отличаться от нормы. Единственное что важно знать - количество углеводов в пище. В среднем, 1 единица инсулина рассчитана на 15 г углеводов, доза инсулина корректируется до еды с учетом количества хлебных единиц будущего приема пищи. Согласно современным рекомендациям, наиболее подходящие продукты питания при сахарном диабете первого типа содержаться в средиземноморской диете.

• Питание при сахарном диабете 2-го типа

Особых отличий в диете нет, рацион также должен быть насыщен некрахмалистыми овощами, сложными углеводами и цельнозерновыми изделиями. При избыточной массе тела доктор может порекомендовать низкокалорийную или малоуглеводистую диету. Также диабетикам 2 типа нужно употреблять минимум 1,5 литры воды в сутки.

3 правила рациона

Заменить сладости здоровой пищей!

Не можете отказаться от сладенького к чаю? Тогда вместо привычной шоколадки лучше съесть небольшое количество сухофруктов, цельнозернового печенья. Любите мороженое? Попробуйте приготовить его дома самостоятельно - заморозьте любимые ягоды или фрукты и взбейте их блендером до получения однородной массы.

Калорийность каждого из приемов пищи должна быть примерно одинаковой!

Составляйте меню так, чтобы порции на завтрак, обед и ужин были равны по калорийности.

Воспользуйтесь методом диабетической тарелки - половина блюда занимают овощи и зелень, четверть - углеводы и еще четверть - мясо/рыба. А лучше обратитесь к диетологу для составления персонального плана питания.

Употреблять углеводы в первой половине дня!

До обеда - каши, фрукты, картофель, молочка. Самый высокий гликемический индекс у углеводов, поэтому их можно употреблять только до обеда, а после 17:00 углеводы и вовсе под запретом. Чревато это скачком сахара в ночное время, когда контролировать его уровень не удается.

Что нельзя есть при сахарном диабете

Список запрещенных продуктов при сахарном диабете почетно открывает алкоголь - при этом, чем крепче напиток, тем он калорийнее. От него следует отказаться вовсе.

На втором месте - легкоусвояемые углеводы. Они создают скачок уровня глюкозы в крови, что опасно при инсулиновой недостаточности. Сюда относятся все мучные изделия (булочки, белый хлеб, торты, пирожные), макароны из мягких сортов пшеницы, сладости с добавлением cахара (газированные напитки, шоколадки, конфеты), колбасы и сосиски, картофель, фастфуд. Если исключить из рациона все эти продукты не получается, то нужно хотя бы минимизировать их потребление.

Также стоит ограничить:

• Транс-жиры (маргарин, магазинная выпечка)

• Холестерин - оптимально не более 200 мг в день (примерно столько содержится в 1 среднем курином яйце)

• Соль - порядка 1 ч.л в сутки

• Насыщенные жиры - продукты животного происхождения, жирные молочные продукты, кокосовое и пальмовое масла

Не нужно думать, что пара рюмок алкоголя или несколько конфет ни на что не повлияют, ведь даже такое количество может спровоцировать скачок глюкозы в крови и вызвать осложнения

Что можно есть при сахарном диабете

• Ячмень (перловая, ячневая крупа)

• Овсяная крупа

• Гречневая

• Пшеничная

• Киноа

• Рисовая (только бурый длиннозерный рис)

Мясо или рыба: чего должно быть больше в рационе

Мясо и рыба - отличные источники белка. Но важно их употреблять в умеренных количествах. Однозначно сказать, что должно преобладать в рационе нельзя, важно лишь не злоупотреблять жирными сортами мяса/ рыбы и размеренно включать их в меню.

Какие продукты уменьшают количество сахара в крови

• Свежие овощи и зелень

• Несладкие фрукты, ягоды

• Морепродукты, морская рыба

• Авокадо

• Орехи разных сортов (самый полезный - миндаль)

• Цельно зерновые продукты

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.