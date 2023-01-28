Утром или на ночь: когда лучше пить кефир?

КАК ВЫБРАТЬ КЕФИР

В кефире содержится мало калорий и множество полезных витаминов и микроэлементов. Но из-за неправильного хранения или истекшего срока годности кисломолочный напиток теряет основные полезные свойства. Перед тем, как купить кефир домой, обратите внимание на эти важные показатели:

В составе натурального кефира должно быть только пастеризованное молоко и закваска живых бактерий;

Если вы хотите выбрать продукт с максимумом полезных свойств, берите кефир с 2,5-3,2% жирности. Обезжиренный кефир не содержит жиров и жирорастворимых витаминов, а это значит, что витамин D не усвоится;

Лучше брать свежий кефир - его дата производства должна быть близка к дате продажи;

Обратите внимание на срок годности. У натурального кефира он не может быть больше 10-14 суток. Если на упаковке указан срок годности более месяца, то кефир изготовлен с применением искусственных эмульгаторов и растительных жиров.

МОЖНО ЛИ ПИТЬ КЕФИР УТРОМ?

Да, кефир можно пить на завтрак. В него можно даже добавить ложку мёда или какао для сладости. Кефир лучше пить утром, если вы хотите пробудить аппетит, взбодриться, пробудить нервную систему, нормализовать обмен веществ, ускорить работу желудочно-кишечного тракта.

Особенно полезен кефир утром после вечеринки - он снимет острую головную боль и ощущение жажды.

РАЗРЕШЕНО ЛИ ПИТЬ КЕФИР НА НОЧЬ?

Да, идеальное время для употребления кефира - перед сном. Лучше всего выпить стаканчик на пустой желудок, чтобы активнее восстановить микрофлору кишечника. А еще кефир поможет справиться с легким голодом перед сном: лучше уж выпить его, чем съесть печеньки или бутерброд. К утру кефир полностью переварится и вы проснетесь с желанием плотно позавтракать, а не с ощущением "камня" в животе. Сытный завтрак обеспечит вам энергию и желание свернуть горы.

Кефир перед сном хорош тем, что он улучшает сон: после него не снятся кошмары. Секрет успокаивающего действия - в содержании аминокислоты триптофана. Также благодаря кефиру улучшается усвоение кальция. Ночью оно будет еще быстрее, чем при свете дня.

КОГДА ЛУЧШЕ ПИТЬ КЕФИР?

Есть два одинаково правильных ответа на этот вопрос. Вы можете выбрать тот, который больше подходит под ваши потребности.

Если вы желаете начать день продуктивно, насытить организм полезными микроэлементами и витаминами, то смело пейте кефир по утрам. Он станет отличным дополнением к омлету, каше, молочному супу. Для повышения аппетита применяйте разные способы декорирования кефира: присыпьте его корицей или какао, вставьте трубочку. Вкуснятина! (Читайте также: Что есть на завтрак, чтобы похудеть: 4 правила начать день так, чтобы избавиться от лишнего веса)

Для спокойного завершения дня рекомендуется пить кефир перед сном. Вы не будете испытывать чувство голода, при этом принесёте пользу желудочно-кишечному тракту. Кстати, детям, которые часто испытывают голод перед сном, тоже лучше пить кефир, а не другие сахаросодержащие напитки. Приятного аппетита!

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