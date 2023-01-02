2 января 2023

2 января 2023 07:29

Методы борьбы с кожными высыпаниями зимой - советы врача

Методы борьбы с кожными высыпаниями зимой перечислила "Мосленте" врач-дерматовенеролог, косметолог федеральной сети клиник косметологии и лазерной эпиляции "Подружки" Джамиля Пашаева. Она уточнила, что возникновение акне сигнализирует о сбое в работе организма.

"Причина зимнего обострения этой кожной болезни в том, что в активном предпраздничном ритме жизни иногда нет места систематическому уходу за кожей, а также здоровому питанию и физическим нагрузкам. Наша кожа не получает своевременного очищения от декоративной косметики и достаточной влаги. И это в то время, когда за лицом нужно очень внимательно следить, ведь оно подвергается атаке мороза, сухого воздуха в отапливаемых комнатах и температурного перепада", - объяснила она.

Врач рекомендует в это время обязательно использовать средства, способствующие восстановлению гидролипидной мантии и защитного кожного барьера. В их составе должны быть церамиды, сквалан и пробиотики, уточнила она.

В случае, если воспаления уже появились на лице, следует использоваться средства с адапаленом, азелаиновой кислотой и пероксидом бензола. А если избавиться от проблемы нужно немедленно, Пашаева советует пройти процедуру комбинированной чистки у косметолога, дополнив ее курсом пилингов с кислотами: азелаиновой, миндальной или салициловой.


Просмотров: 181

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

30 декабря 2022 00:57

  • 944
Почему при повороте головы появляется хруст?

Здоровье

27 декабря 2022 11:18

  • 604
Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации

Здоровье

24 ноября 2022 11:00

  • 3 509
“MÖHTƏŞƏM CÜMƏ” fürsətləri sizi gözləyir! VİDEO (R)

Здоровье

1 ноября 2022 11:47

  • 1 298
"Aquatic palace" dan xanımlar üçün özəl təklif

Здоровье

5 октября 2022 12:05

  • 1 793
3 важных факта о детоксе

Здоровье

4 октября 2022 10:06

  • 2 360
3 ежедневные привычки, которые портят кожу - ФОТО

Здоровье

2 октября 2022 09:28

  • 1 270
Неочевидные продукты, мешающие похудеть

Здоровье

18 сентября 2022 09:43

  • 1 255
Лечение гриппа в домашних условиях: что нужно для быстрого выздоровления? - ФОТО

Здоровье

16 сентября 2022 17:38

  • 1 130
Что съесть после тренировки, чтобы закрепить результат? - ФОТО

Здоровье

7 сентября 2022 10:28

  • 3 322
Как заставить себя вести здоровый образ жизни