Раскрыты противопоказания для похода в баню

Противопоказания для похода в баню раскрыла "Мосленте" профессиональная банщица Ирина Гордеева. Она заявила, что парную не стоит посещать при воспалительных и инфекционных процессах в организме.

"В баню ни в ком случае нельзя ходить в нетрезвом виде", - подчеркнула Гордеева. Алкоголь воздействует на красные кровяные тельца, поэтому нахождение в парной после употребления спиртного может привести к образованию тромбов, микроинсульту и микроинфаркту.

"Также во время острых стадий язв ЖКТ поход в баню стоит отложить, чтобы не спровоцировать активизацию кровотока", - сказала специалист.