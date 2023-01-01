1 января 2023

1 января 2023 11:10

Раскрыты противопоказания для похода в баню

Противопоказания для похода в баню раскрыла "Мосленте" профессиональная банщица Ирина Гордеева. Она заявила, что парную не стоит посещать при воспалительных и инфекционных процессах в организме.

"В баню ни в ком случае нельзя ходить в нетрезвом виде", - подчеркнула Гордеева. Алкоголь воздействует на красные кровяные тельца, поэтому нахождение в парной после употребления спиртного может привести к образованию тромбов, микроинсульту и микроинфаркту.

"Также во время острых стадий язв ЖКТ поход в баню стоит отложить, чтобы не спровоцировать активизацию кровотока", - сказала специалист.


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