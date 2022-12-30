Как отсрочить начало гипертонии? - рассказывает специалист-эксперт

БАКУ/Trend/- Снижение потребления соли, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек помогут предотвратить или отсрочить начало гипертонии, сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Фарид Алиев.

- Фарид муаллим, в чем причина высокого кровяного давления (гипертония) и как предотвратить начало гипертонии?

- Среди основных причин повышенного кровяного давления следует отметить возраст (чем старше человек, тем выше вероятность развития гипертонии) и наследственность (если родители или братья и сестры страдают гипертонией). Кроме того, важен и образ жизни: нерациональное питание, избыточный вес и ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, стрессовые ситуации, недостаточная физическая активность (гиподинамия). Снижение потребления соли, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек помогут предотвратить или отсрочить начало гипертонии.

- Хотелось бы узнать о нормах артериального давления по возрасту...

- Оптимальным считается давление, при котором систолическое давление (верхнее) составляет не больше 120 мм рт. ст., а диастолическое давление (нижнее) - менее 80 мм рт. ст. Нормальное артериальное давление - это давление в диапазоне 120-129 мм рт. ст. (систолическое) и 80-84 мм рт. ст. (диастолическое); повышенное нормальное давление - систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст., а диастолическое - 85-89 мм рт. ст.

Диагноз "гипертония" ставится в тех случаях, когда, по данным измерений давления, произведенных в два различных дня, значение систолического давления и в тот, и в другой день равно или превышает 140 мм рт. ст. и/или значение диастолического давления в оба дня равно или превышает 90 мм рт. ст.

- Какие заболевания провоцируют высокое давление?

- Более трети людей с повышенным артериальным давлением (АД) не знают о своем диагнозе и обращаются только при возникновении осложнений. Повышение систолического артериального давления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 10-20 процентов. Повышенное давление является одной из основных причин острого нарушения мозгового кровообращения (как ишемического, так и геморрагического характера), инфаркта миокарда, почечной недостаточности и других осложнений.

- Почему важен 24-часовой мониторинг артериального давления?

- При повышенном артериальном давлении одних только дневных измерений недостаточно. Также очень важно ночное измерение АД. Так, риск инсульта и инфаркта миокарда у лиц с повышенным артериальным давлением в ночное время приблизительно в 2 раза чаще, чем у других больных, страдающих артериальной гипертензией. У некоторых пациентов наблюдается маскированная артериальная гипертензия - ситуация, в которой высокий уровень артериального давления фиксируется только при самостоятельном измерении давления. Также у небольшого числа лиц наблюдается то, что принято называть "синдромом белого халата" - дисфункция вегетативной нервной системы, которая обусловлена психическим напряжением, связанным с присутствием врача и/или нахождением в медицинском учреждении.

Принимая во внимание вышесказанное, всем лицам, страдающим артериальным давлением, следует проводить суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Помимо этого, пациенты с избыточным весом и с короткой структурой шеи подвержены риску апноэ во сне (нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды). В этих случаях возможен храп во сне (нарушение дыхания во сне, обусловленное вибрацией мягких тканей носоглотки и гортани, сопровождающееся низкочастотным дребезжащим звуком), дневная сонливость (расстройство сна, в результате которого человек испытывает сильную сонливость в течение дня), и при необходимости следует провести полисомнографию (анализ сна - комплексное обследование, используемое для диагностики нарушений сна).

- Каким должен быть образ жизни при гипертонической болезни?

- Немедикаментозное лечение при гипертонии - изменение привычного образа жизни. Основные правила здорового образа жизни включают: потребление менее 5 гр соли в день, рациональное питание, ограничение употребления алкоголя и нормализация Индекса массы тела (ИМТ). Считается, что в норме ИМТ должен быть не выше 20-25 кг/м2, а окружность талии талия у мужчин не должна превышать 94 см, у женщин - 80 см. Помимо этого, следует сделать упор на двигательную активность (динамические физические упражнения продолжительностью не менее 30 минут в течение 3-5 дней в неделю).

Эти позитивные изменения образа жизни могут помочь устранить потребность в медикаментах и/или снизить дозировку лекарств, особенно у пациентов на ранней стадии гипертонии.

- На что следует обратить внимание при медикаментозном лечении артериальной гипертензии?

- При медикаментозном лечении артериальной гипертензии следует учитывать тип заболевания, возраст и образ жизни пациента, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и имеющиеся сопутствующие заболевания.

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейского общества по артериальной гипертонии (ESH), лечение целесообразнее начинать с комбинированной медикаментозной терапии. Во время назначения медикаментозного лечения пациенту следует объяснить, что при приеме некоторых лекарственных препаратов для достижения оптимального эффекта может потребоваться до 2-4 недель.

- Как правильно измерять артериальное давление?

- Проводить определение уровня артериального давления надо после пятиминутного отдыха в комфортной позе. Следует производить измерение артериального давления в положении сидя с опорой на удобную устойчивую спинку стула, ноги должны быть не скрещены и расслаблены. Отсутствие опоры для спины увеличит уровень систолического давления на 5-10 мм рт.ст.

Использование наручных измерительных устройств не рекомендуется. Согласно рекомендациям Европейского общества по артериальной гипертензии, для измерения АД следует использовать либо ртутные манометры, либо электронные устройства. Измерение следует проводить на обеих руках. В последующем, когда уровень рабочего артериального давления установлен, измерение проводят на той руке, где полученные цифры были выше.

Для постановки диагноза артериальной гипертензии необходимо провести не менее трех измерений АД с интервалом в 1-2 минут, и еще одно дополнительное измерение при разнице между этими измерениями более 10 мм рт.ст. На основании этих измерений диагностируется гипертензия: если систолическое давление преимущественно держится на уровне 140 мм рт.ст или превышает его, диастолическое - 90 мм рт.ст. или выше, или повышение затрагивает и систолическое, и диастолическое давление.