Почему при повороте головы появляется хруст?

Хруст при повороте головы может быть обусловлен возрастным износом шейных позвонков и заболеваниями суставов, объяснил врач-терапевт Мартин Скурр. Основные причины появления нервирующих звуков он перечислил, отвечая на вопрос читательницы в своей колонке Daily Mail.

73-летняя жительница Ливерпуля, Великобритания, Мари Франс написала врачу письмо, в котором поинтересовалась, из-за чего стала слышать хруст всякий раз, когда поворачивает голову. Она сообщила, что неприятные звуки стали громче, после того как у нее несколько месяцев назад заболело ухо. Кроме того, женщина четыре раза в день принимает обезболивающие от артрита.

В ответ на письмо Скурр сообщил, что крепитация - хрустящий звук при движении головой - появляется при износе хрящевой ткани на концах позвонков. Она считается нормальной частью движения, особенно когда человек становится старше. Однако при наличии диагностированного артрита и артроза, можно заподозрить, что именно эти болезни спровоцировали хруст и боли в позвоночнике.