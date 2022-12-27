27 декабря 2022

27 декабря 2022 12:00

Продукты, которые делают нас счастливее

Продукты, которые делают нас счастливее

Когда мы думаем о стрессе, то прежде всего на ум приходит стресс, связанный с личной жизнью, семьей, работой и даже генетикой... А как же еда?

Нутрициологи сегодня пристально изучают факторы питания, которые воздействуют на человеческое сознание, поведение и эмоциональное состояние.

Когда мы чувствуем себя подавлено, плохо мотивированными, грустными, причины могут быть многофакторные: социальные, малое нахождение на солнце и свежем воздухе, малоподвижный образ жизни и, конечно, неполноценное питание.

Серотонин, гормон счастья, вырабатывается из незаменимой аминокислоты триптофан.

Дофамин, адреналин и норадреналин образуются из аминокислот фенилаланила и тирозина.

Все эти аминокислоты вырабатываются внутри нашего организма из белковой еды, богатой этими аминокислотами. Эти необходимые аминокислоты содержатся в таких продуктах, как рыба, курица, индейка, спирулина, бананы, молочные продукты, рис, киноа, яйца.

Продукты, которые делают нас счастливее

Но усвоение и трансформация этих продуктов в гормоны радости и удовольствия будут зависеть от того есть ли в вашем организме достаточное количество правильных кофакторов в виде витаминов группы Б, С, Д, цинка и омеги-3. Так, по статистике 80% жителей России испытывают дефицит витамина Д.

Омега-3 и витамин Д можно найти в жирных сортах рыбы, таких как скумбрия, лосось, печень трески, сельд и макрель. Цинк встречается в пшеничных отрубях, орехах, семечках, твердых сырах. Витамины группы Б можно получить из зеленых салатов, красного мяса и рыбы.

Продукты, которые делают нас счастливее

Интересно, что примерно 90% серотонина вырабатывается в кишечнике, поэтому баланс наших бактерий играет огромную роль в этом процессе. Заменяя привычную еду, содержащую плохие жиры, хлеб, алкоголь и сахар на более здоровые альтернативы в виде кисломолочных продуктов, зелени, бобовых, овощей и полезных жиров из рыбы, яиц и орехов, мы получаем более здоровый микробиом, который укрепляет не только наш иммунитет, но и делает нас счастливее и более стрессоустойчивыми.

Продукты, которые делают нас счастливее

Хорошей стратегией будет также добавление пребиотиков (которые питают наши хорошие бактерии) или пробиотиков (хорошие бактерии), чтобы отрегулировать процессы быстрее. Пребиотики содержатся в овощах, фруктах, зелени и цельно зерновых крупах, в которых много растворимой клетчатки: бананы, лук порей, рожь, чеснок, пшеница, овсянка, гречка, артишоки и бобовые.

Продукты, которые делают нас счастливее

elle.ru


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