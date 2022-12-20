5 причин, по которым у вас болит голова

#1. ВЫ ВЕДЕТЕ МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Когда вы долго сидите на одном месте, под воздействием гравитации кровь приливает к ногам и в гораздо меньшем объеме циркулирует обратно к сердцу. Как следствие - пониженное давление и покалывание в висках, как только вы вновь встаете.

#2.ВЫ ОБЕЗВОЖЕНЫ

Самая распространенная причина головной боли - недостаток жидкости в организме. Объем крови, циркулирующей по сосудам, уменьшается, что приводит к падению артериального давления. Результат? "Тяжелый" затылок, слабость во всем теле и полное нежелание работать. Внимательно следите за уровнем гидратации, особенно после усиленных тренировок, когда вы теряете много жидкости.

#3. ВЫ МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЕ В ГОРЯЧЕЙ ВАННЕ

Вы никогда не связывали душ или ванну с головными болями, которые возникают спустя некоторое время? Очень зря. Если верить доктору медицинских наук Шону Тэссону, банные процедуры в клубах пара вызывают расширение кровеносных сосудов не хуже, чем прямые солнечные лучи в жаркий летний день. Чтобы восстановить естественную температуру, тело начинает отрабатывать "сверхурочно" и от перенапряжения запускает больше крови к мозгу. Чтобы этого не происходило, либо сократите время, проведенное в горячем душе, либо скорректируйте температуру воды, сделав ее более или менее адекватной. Правда, поклонники гидротерапии могут возразить - горячую ванну часто "прописывают" во время головных болей, вызванных стрессом, так как она снимает напряжение со всего тела вообще, с шейных позвонков в частности. А ведь именно блокировка этого отдела приводит к кислородному голоданию мозга и, как следствие, к стуку в висках и гудящему затылку.

#4. ВЫ БЕРЕМЕННЫ

Головные боли - обычное явление для беременных женщин, ими страдают до 80% будущих мам. Объясняем, почему это происходит. Обычно, когда вы делаете внезапное движение (скажем, резко поднимаете какой-то предмет вверх), ваше сердце немедленно откликается на этот жест, прокачивая больше крови к головному мозгу. Но если вы беременны, эта кровь делает вынужденный пит-стоп в матке, где растет плод, в результате ее не хватает на стимуляцию коры мозга. Чтобы уменьшить возможные неприятные ощущения, просто постарайтесь не делать резких движений и избегайте сильного прогиба позвоночника.

#5. ПОНИЖЕННЫЙ САХАР В КРОВИ

Ну наконец-то можно со спокойной совестью "реабилитировать" кусочек любимой шоколадки! Для производства энергии головному мозгу нужна глюкоза, и, в отличие от других клеток организма, накапливать ее запасы он не умеет - их необходимо постоянно пополнять. Если источник боли находится в районе лба или она распространяется по всей поверхности головы, но не пульсирует, это может быть сигналом к тому, что настало время подкрепиться. Но не переусердствуйте с десертной подмогой! Держите уровень сахара в крови стабильным, перекусывайте сложными углеводами раз в два-три часа (цельное зерно, зеленые овощи). Они медленно, но верно превращают их в нужный, "полезный" сахар.

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