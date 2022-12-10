Научное исследование: сколько чашек кофе можно пить в сутки?

Просыпаемся, дорогие! Выходные закончились, и нужно потерпеть всего три дня до следующих выходных. Продержаться эти три дня поможет наш любимый напиток - кофе.

Новости вокруг любого сорта кофе и объемов его потребления всегда противоречивы. И на фоне утверждений о том, что кофеин - опасная история, не требующая поблажек, новое исследование британского Фонда сердечных заболеваний кажется, мягко говоря, безответственным. Ученые медицинского центра изучили связь между потреблением кофе и жесткостью артерий. И, по их наблюдениям, потребление до 25 (нет, мы не опечатались!) чашек кофе в сутки не увеличивает вероятность сердечного приступа или инсульта.

Конечно, любителям кофе приятно слышать, что их привычка якобы безопасна для сердца. Но означает ли это, что каждый должен увеличить свое потребление на 20 с лишним чашек? Не совсем так.

"На мой взгляд, это довольно глупая отчетность", - отмечает доктор Дэвид Кац, директор Исследовательского центра профилактики Йель-Гриффина и автор книги "Правда о еде", в интервью Huffington Post по заданной теме.

Комментарий Каца, конечно, логичен хотя бы потому, что, если какой-то продукт считается безопасным по очень конкретной причине, это не делает его безопасным в целом. Например, в ряде солидных исследований говорится, что кофе и кофеин имеют потенциально отрицательный удар на все системы организма. Другими словами, чем больше вы потребляете, тем более уязвимым становится ваше тело.

"Есть гораздо больше причин для беспокойства о множестве других эффектов, связанных с дозой кофеина - от повышения кровяного давления до учащения частоты сердечных сокращений, - отмечает Кац. - Что еще более важно, экстремальное потребление кофе, вероятно, будет связано с вредами, не связанными с сердцем (или, по крайней мере, не связанными напрямую), такими как бессонница и ряд метаболических эффектов: от нарушения микробиомы до плотности костей".

Кофеин является самым используемым стимулятором в мире и обычно безопасен в суточной дозе 400 миллиграммов (3-4 чашки или меньше) согласно докладу Американской психологической ассоциации. Исследования показывают, что люди с тревожными расстройствами могут иметь к кофе повышенную чувствительность. Особенно те, кто склонен к паническим атакам. Кофеин также может вызвать гормон стресса.

Делаем выводы: исследование "25 чашек кофе в день" просто показывает отсутствие одного очень специфического вреда для организма. И все же стоит ограничить себя одной-тремя "дозировками".

elle.ru