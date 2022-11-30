30 ноября 2022

30 ноября 2022 15:32

Названа вредная для кожи распространенная ошибка при уходе

Дерматолог Элиф Бенар из Лондона, Англия, назвала вредящую коже распространенную ошибку при уходе. Комментарий эксперта приводит Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам британки, в данный момент в сети стал популярен метод ухода за кожей, в рамках которого девушки стараются нанести на нее как можно больше косметических средств. Однако врач призвала сократить количество применяемых препаратов и отказаться от данного подхода, отметив, что он приводит к ухудшению внешнего вида. При этом для подбора наиболее подходящей косметики она посоветовала обратиться к специалисту.

"Распространенная ошибка - смешивать слишком много продуктов и выбирать неаптечные косметические средства. Это может привести к необратимому повреждению вашей кожи. Следует попросить дерматолога составить для вас индивидуальный план ухода", - отметила медик.


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