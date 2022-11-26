Что происходит с телом, когда мы едим киви?

Одним из самых любимых и полезных фруктов зимы считается киви. Его сезон наступает с ноября по апрель. Невзрачные на вид плоды скрывают под пушистой кожурой сочную зеленую мякоть, богатую витамином С. Спелый фрукт - слегка мягкий на ощупь, незрелый - твердый, как клубень картофеля.

О пользе экзотического фрукта мы попросили рассказать подробнее эксперта, шеф-повара, основателя онлайн-академии здорового питания "ЗОЖигай", автора мастер-классов по anti-age кухне Сергея Леонова.

Киви был назван в честь новозеландской птицы киви, однако родиной фрукта считается Китай. Именно поэтому его еще называют китайский крыжовник. Врачи древней китайской медицины ставят киви на первое место по полезности и называют рекордсменом среди фруктов по содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов.

В 100 граммах киви содержится 20 мг магния, который укрепляет нервную систему. Если вы ежедневно будете есть киви на десерт, вы будете чувствовать себя спокойно, и капли пустырника от тревожности на ночь капать не придется. Сергей утверждает, что в современных spa-центрах смузи с киви должен быть непременно в меню, впрочем, как и процедура с минеральной ванной с магнием. Укрепление иммунитета изнутри и снаружи.

Безусловно в киви довольно много фруктозы, что дает организму быстрый заряд энергией. Поэтому если вам сложно просыпаться по утрам - съешьте перед завтраком киви: сахар из фруктозы сработает не хуже эспрессо. Голова мгновенно начнет работать, собраться в офис или на учебу будет не сложно. Однако помните, что такое топливо быстро сгорает, так что не забывайте съедать на завтрак сложные углеводы, чтобы не испытывать голод до обеда. Полагаться только лишь на киви не нужно.

Киви содержит в себе большое количество витамина С. Добавьте в рацион фрукт и улучшите состояние кожи. Именно витамин С придает коже сияние, а также способствует выработке коллагена.

Ну и самое главное, киви способно выводить из организма вредные азотистые вещества, которые являются продуктом распада белков. Если вы едите большое количество растительного и животного белка - сдайте анализы, и обратите внимание на содержание мочевины и креатина в сыворотке крови. Возможно именно эти компоненты вызывают риск развития онкологических заболеваний. Способность киви выводить азотистые шлаки из организма можно считать настоящим китайским чудом.

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