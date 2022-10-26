Пищевые триггеры: как помочь организму, если вы испытываете тревожность

Наша жизнь полна стрессов. Избавиться от них полностью мы, к сожалению, не можем, однако нам вполне под силу облегчить самочувствие в эти моменты или хотя бы не усугубить текущее состояние. Очень важно обращать внимание на питание. Рассказываем, от каких продуктов стоит отказаться, когда вы нервничаете.

Сахар

Конечно, в случае острой стрессовой реакции, рука в первую очередь потянется за чем-нибудь сладким. Это естественная реакция организма - сладкая пища стимулирует выработку серотонина (гормона радости), а это как раз то, что необходимо в такой момент. Однако специалисты не рекомендуют искать заряд серотонина в десертах, поскольку рафинированный сахар в их составе вызывает резкий скачок глюкозы в крови. За скачком всегда следует резкий спад, а это, в свою очередь, заставляет вас испытывать усталость, подавленность и раздражение. На замену рафинированному сахару придут фрукты или какао (натуральный какао-порошок с растительным молоком и без добавления сахара) - они обеспечат вас дозой серотонина, но не вызовут резкого изменения уровня сахара в крови.

Соль

Переизбыток натрия в организме чреват не только повышенной жаждой и отеками, но и повышением кровяного давления ,что в свою очередь может послужить катализатором для усиления стрессовой реакции организма. Поэтому, как бы не хотелось заесть свои проблемы пачкой чипсов, фастфудом или полуфабрикатами, делать этого не стоит хотя бы потому, что психологически вам от этого не полегчает (не говоря уже о риске набрать вес). Если желание что-то погрызть просто неконтролируемое: нарежьте огурец и морковь соломкой, можно добавить горсть орехов или семян (например, тыквенных). Эти продукты богаты пищевыми волокнами, витаминами и минералами, которые не только утолят голод, но и заметно облегчат самочувствие.

Кофеин

Кофеин имеет массу преимуществ и в ограниченных количествах очень даже полезен для организма, но когда вы испытываете сильный стресс, от него лучше отказаться. Дело в том, что кофеин стимулирует работу сердца, повышает артериальное давление и стимулирует нервную систему. В случае острой стрессовой реакции нервную систему как раз надо успокаивать, а не наоборот. Поэтому вместо чашки кофе лучше приготовьте травяной чай: это вкусно, полезно и прекрасно успокаивает нервы.

thesymbol.ru