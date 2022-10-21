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3 лучших упражнения для красивых и подтянутых икр

Красивые и подтянутые ноги - отличительная черта человека, который регулярно занимается фитнесом. Согласитесь, приятно иметь безупречные икры, которые не нужно прятать под длинными юбками или джинсами. Однако упругие икры - это не только красота, но и здоровье ваших ног, способность выдерживать большие нагрузки и не уставать при длительной ходьбе. Чтобы подтянуть икры, требуется запастись терпением и начать тренироваться уже сегодня.

3 лучших упражнения для красивых и подтянутых икр

1. Подъемы на подставке

Подставкой может послужить платформа для степа, обычная ступенька, а для начинающих - толстая энциклопедия. Встаньте на носочки на подставку так, чтобы пятки оставались без опоры. Затем максимально поднимитесь на цыпочки и опуститесь вниз, растягивая голеностоп. На ступеньке или степ-платформе есть возможность регулировать угол поворота стопы и постепенно прорабатывать все части икры. Выполнять нужно от 20 до 30 повторений 3-4 подхода.

3 лучших упражнения для красивых и подтянутых икр

2. Подъем на носочки в "плие"

Поставьте ноги шире плеч, присаживаясь вниз, уводя таз назад. Далее начинаем поднимать пятки от пола и опускать вниз. Выполнять до легкого "жжения" в мышцах, в среднем 30 повторений на 3-4 подхода. Помимо икр, в этом упражнении очень хорошо укрепляются бедра.

3 лучших упражнения для красивых и подтянутых икр

3. Прыжки на скакалке

Упражнение, всем знакомое с детства, которое хорошо проработает икроножные мышцы. Прыгать можно столько, сколько сможете, важно чувствовать нагрузку на мышцы. После выполнения упражнений рекомендуется сделать заминку в виде растягивания икроножных мышц.

3 лучших упражнения для красивых и подтянутых икр

Чтобы икры были красивыми и подтянутыми, тренироваться нужно регулярно и грамотно распределять нагрузку. Поэтому если у вас есть возможность, то лучше начать развивать икроножные мышцы под руководством опытного тренера.

elle.ru


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