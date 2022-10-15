Как предотвратить рак груди?

Беременность, роды и последующая лактация, определенные продукты в рационе и ограничение алкоголя снижают риск развития рака молочной железы. Об этом "Газете.Ru" рассказал Максим Игнатов, кандидат медицинских наук, онколог-маммолог сети клиник "Атлас".

"Лактация действительно уменьшает вероятность рака груди. Согласно исследованиям, каждые 12 месяцев кормления грудью риск снижается на 4,3%, а каждые роды снижают этот риск на 7%", - сказал Игнатов. "Однако это не означает, что кормить грудью нужно при любых неблагоприятных обстоятельствах", - объяснил врач. При лактационном мастите, ВИЧ, гепатите C следует воздержаться от кормления грудью.

К другим способам профилактики относятся правильное питание и поддержание нормальной массы тела. "Рацион должен содержать продукты, богатые клетчаткой, потому что это источник фитоэстрогенов. Эти вещества снижают риск развития опухолевых заболеваний, которые зависят от эндокринной системы", - добавил доктор.

Полезно будет и ограничение алкоголя. Игнатов объясняет, что, если каждый день употреблять 75-100 мл алкоголя, то риск рака груди увеличивается на 10%.

По словам врача, посещать маммолога необходимо каждый год всем женщинам и девушкам начиная с подросткового возраста. Желательно делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет - маммографию. Эти обследования выявляют патологические образования на ранней стадии.

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