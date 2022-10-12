Продукты, вызывающие старение кожи и волос, назвал телеканалу "Москва 24" диетолог Михаил Гинзбург. В первую очередь, это еда с высоким содержанием сахара, в том числе мед и варенье.

"Сладости вредят не только волосам, но и вообще коже. И кожа стареет раньше", - пояснил врач.

Кроме того, внешний вид портит избыточное употребление подсолнечного масла и маргарина. "Про маргарин все догадываются, а про то, что подсолнечное масло, - не все, потому что оно всегда шло как полезное. Но в пище россиян подсолнечное масло опасно преобладает над оливковым, и это очень плохо", - заявил Гинзбург.

В-третьих, старению способствуют изделия из мяса глубокой переработки. Это сосиски, сардельки и различные колбасы. "Многие, кстати, сюда и само мясо относят, что, мол, оно вредно, старит человека, в отличие от рыбы", - добавил врач.

В-четвертых, волосы и кожа портятся из-за соленой пищи. "Сельдь соленая - она вредная, так же как и соленая скумбрия. Вреден избыток соленостей даже по логике полезных продуктов: овощи соленые, соленые огурцы тоже вызывают раннее старение кожи и ухудшают состояние волос", - сообщил Гинзбург.

Сохранить молодость, по словам доктора, поможет включение в рацион морской рыбы, ягод, фруктов, разноцветных овощей и восточных приправ (куркума, чеснок, имбирь). Полезны также будут кисломолочные продукты и сложные углеводы. "То есть идеальный продукт - это мюсли с кефиром. Если туда еще ягод добавить, то получится "волосяной коктейль"", - привел эксперт пример удачного сочетания.

Ранее Гинзбург назвал блюдо, помогающее похудеть. По его словам, суп помогает человеку потреблять меньше калорий, но при этом оставаться сытым.

moslenta.ru