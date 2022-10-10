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10 октября 2022 17:15

Выявлен оптимальный режим питания

Команда ученых из Университета Бригама Янга в США выявила оптимальный режим питания. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism, более поздний прием пищи существенно влияет на уровень голода.

В ходе работы специалисты отобрали 16 участников с избыточным весом, которых попросили есть одни и те же блюда, однако первая группа принимала пищу в начале дня, а вторая - на четыре часа позже. Например, испытуемые из первой выборки ели в девять часов утра, в час дня и в пять вечера, а из второй - в час дня, пять и девять вечера.

cell.com


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