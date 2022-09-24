"Краеугольные камни" женского здоровья перечислила в своем Telegram-канале популярная телеведущая, актриса и кулинар Юлия Высоцкая.

"Четыре "С" - четыре краеугольных камня женского здоровья. Сон, спорт, солнце, секс. Я в эти "С" очень верю, поскольку чувствую, как они работают", - заявила известная москвичка.

В следующем посте Высоцкая добавила конкретики. "Сон - это наше гормональное и энергетическое здоровье. Это период восстановления внутренних органов обмена веществ - почек и печени. И конечно, это перезагрузка головы", - написала телеведущая. По ее словам, если сон не налажен, какие-то из этих систем начинают сначала "хромать", а потом отключаются, что приводит к серьезным сбоям в здоровье.

"Спорт. Речь не о профессиональных занятиях, не о двухчасовых тренировках на выживание. Речь о ежедневной 20-30-минутной зарядке. Это именно то, что нужно для поддержания уровня серотонина, для сохранения энергии и для того, чтобы все системы организма работали в полную силу", - продолжила Высоцкая.

Прогулки на солнце, по мнению актрисы, нужны не только для получения дозы витамина D, но и для "заземления". "Желательно каждый день проводить на воздухе хотя бы полчаса, чтобы оглядеться по сторонам, на кусты-деревья (если они, конечно, есть поблизости), посмотреть вверх, в небо, остановить свой бег, постараться отключить на эти полчаса суету и ежесекундную тревогу. Понятно, что в городе это особенно сложно, но главное - желание", - заявила она.

Обсуждения темы секса многие стыдятся, а зря, уверена Высоцкая. "Если обратиться к специалистам, которые занимаются женским здоровьем, они ответят, что значение секса для этой сферы переоценить сложно. Так что не упускаем этот пункт из виду", - подчеркнула она.

moslenta.ru