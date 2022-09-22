4 правила похудения, которые вы игнорируете - ФОТО

В погоне за немедленным результатом мы забываем об основах, без которых даже успешное похудение в итоге обернется проблемами со здоровьем и возвращением "ушедших" килограммов - зачастую, в намного большем количестве. Как же добиться стройности и не навредить себе? Как передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru, диетолог дал несколько полезных рекомендаций.

Лучше меньше? Да лучше!

Казалось бы, все знают о том, что резкий сброс веса ни к чему хорошему не приведет, однако все равно стремятся к мгновенным результатам. Поэтому повторим еще раз: правильное похудение должно происходить постепенно: желательно, чтобы в неделю уходило не более 1 килограмма. Именно при постепенном снижение массы тела уменьшается количество жировой ткани.

Быстрый же сброс веса обычно ведет к потере мышц и может надолго замедлить метаболизм. Таким образом организм будет защищаться от "истощения".

Хотите похудеть? Поспите!

Очень многое в нашем организме зависит от баланса режима сна и бодрствования.И процесс сброса лишнего веса - не исключение. Если вы решили похудеть, то первым делом необходимо пересмотреть не только рацион, но и режим сна. Все дело в том, что его недостаток приводит к дисбалансу, который способен свести на нет все ваши усилия. В условиях хронического недосыпа (меньше 7-9 часов в сутки) в нашем организме повышается концентрация гормона голода - грелина, а одновременно снижается уровень гормона сытости - лептина. В результате появляется потребность во вредной, жирной еде, частых перекусах и прочих попытках заглушить навязчивое чувство голода.

Ужин отдай врагу

Все мы знаем эту пословицу, однако упорно игнорируем ее смысл: не столь важно, что вы едите, как то, когда вы это делаете. Время приема пищи - важнейший критерий для похудения. Если весь день вы голодали, а поздним вечером или ночью устроили "праздник живота", то скорее пополнеете, чем наоборот. "Запасные" углеводы, полученные во время плотного завтрака, организм потратит, а вот те, что поступили во время ужина, превратятся в жир. Именно поэтому по мере приближения вечера приемы пищи должны становиться все менее калорийными. А за несколько часов до сна вообще лучше отказаться от еды.

Регулярность и комплексный подход

Как бы мы ни стремились к обратному, справиться с лишним весом можно, лишь подходя к решению проблемы комплексно.

Диетолог Бабанова Елена Павловна рассказала редакции Вуманхит: "Ваши усилия должны быть регулярными, чтобы организм перестал их воспринимать как стрессовую ситуацию и "запасаться" жиром. Они должны касаться всех сфер жизни: и режима сна, и правильно подобранного питания, и необходимых физических нагрузок. "Добить" лишние килограммы помогут и лекарственные средства, которые помогают контролировать аппетит, снижать тягу к сладкому и сохранять достигнутый вес, например, препарат "Редуксин".

Подобные препараты назначаются врачом, чтобы предвидеть риски или возможные побочные эффекты, а также контролировать эффективность"

А вот несколько мифов о похудении, которые давно пора развенчать:

Стакан кефира перед сном. Как часто на ночь рекомендуют "что-то легкое" - кефир или творог, чтобы не ложиться спать голодным. Однако эти продукты содержат в себе лактозу, а значит, могут повысить выброс инсулина, который будет способствовать отложению жира, особенно в области живота, пока вы мирно спите.

Усиленные тренировки

Давно выяснено, что физическая активность - это лишь 20 процентов от успешного сброса веса, основную роль играет все же рацион. Кроме того, чрезмерные нагрузки - это всегда стресс для организма, а значит, повышенная выработка кортизола, который тоже способствует набору веса.

Овсянка - всегда правильный выбор. Сама по себе овсяная каша, особенно приготовленная на воде, действительно полезна. Однако зачастую ее заменяют пропаренным вариантом, который быстрее готовить, но в котором почти не остается полезных веществ. А "готовые" каши из пакетиков скорее вредны, чем полезны - в них содержатся трансжиры, кукурузный сироп и большое количество сахара, что повышает уровень плохого холестерина и снижает уровень хорошего.

Баня способствует снижению веса.

Любая парилка, при условии, что вы проконсультировались с врачом и не злоупотребляете ей, полезна для здоровья. Однако выступающий во время сеанса пот - это не жир, который тает, а вода. Причем при первом же приеме жидкости ее запасы будут восполнены. И это хорошо, потому что нарушение водного баланса не сулит вашей внешности ничего хорошего, вне зависимости от количества килограммов.

Для похудения нужно кардио. Далеко не всегда. Вид нагрузок в каждом конкретном случае должен назначать специалист в зависимости от массы тела, состояния здоровья, возраста и целей. Однако если вы сидите на диете и теряете мышечную массу, то упражнения с небольшим отягощением пойдут лишь на пользу и помогут сохранить рельеф тела.

И не забудьте при этом о достаточном количестве белка в рационе!