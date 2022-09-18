Лечение гриппа в домашних условиях: что нужно для быстрого выздоровления? - ФОТО

Как передает Day.Az со ссылкой на woman.ru, лечение гриппа или простуды в домашних условиях и без лекарств отнюдь не подразумевает, что всю неделю вы проводите перед телевизором, попивая чай с лимоном, в ожидании, когда же болезнь отступит сама. Победить вирус и без лекарств можно. Но только тогда, когда вы не будете сидеть сложа руки.

Правило 1: диета, побеждающая вирус

Если для вас лечение гриппа в домашних условиях - наиболее предпочтительный способ борьбы с недугом, то первое, что вам стоить сделать, это включить в свой рацион некоторые продукты. Среди них: куриный бульон, чай с медом и малиной, вода с лимонным и апельсиновым соком, напиток на основе экстракта черной бузины, специи. Одни из них помогают блокировать вирусы, другие прогревают организм изнутри и обеспечивают ему стабильное потоотделение, третьи - поддерживают и укрепляют иммунитет. В то же время соблюдение специального режима питания при гриппе или простуде подразумевает и исключение некоторых блюд из рациона - в первую очередь, любых сладостей.

На весь период болезни придется воздержаться от фастфуда, алкоголя и полуфабрикатов. Пока грипп не отступил, пища должна быть простой и легкой, не перегружающей систему ЖКТ, в которой, как известно, "обитает" значительная часть нашего иммунитета.

Для профилактики простудных заболеваний или уже на финальной стадии гриппа или простуды (когда вы уже позволяете себе выходить на улицу) полезно есть бананы, абрикосы, картошку, сельдерей или шпинат. Эти продукты богаты калием, а он усиливает кровообращение, которое помогает уберечь организм от переохлаждения.

Правило 2: целительный воздух

Эффективность лечения простуды или гриппа в домашних условиях во многом зависит и от того, каким воздухом вы дышите. Важно, чтобы он не был слишком теплый, сухой и спертый. Для этого необходимо как минимум дважды в день полностью проветривать эти ваши "домашние условия", в которых вы болеете гриппом (на это время помещение, разумеется, стоит покинуть). Кроме того, прекрасным помощником в борьбе с болезнью станет увлажнитель воздуха. Он облегчит кашель и насморк, а также убережет кожу от сухости. Если увлажнителя воздуха нет, можно поставить рядом с постелью емкость с прохладной водой, предварительно капнув в ней пару капель масла эвкалипта.