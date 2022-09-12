Как избавиться от секущихся кончиков по всей длине в домашних условиях - ФОТО

Как можно восстановить волосы: домашние средства и салонные процедуры?

Как передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru, длинные блестящие волосы делают образ ярче и женственнее, но впечатление может быть безнадежно испорчен, если у локонов появились секущиеся кончики. Считается, что единственный способ избежать этого - почаще подстригать волосы, но для того, чтобы понять, как устранить проблему, необходимо выяснить, прочему она появляется.

Причины появления секущихся кончиков

Если посмотреть на секущийся волос под микроскопом, можно увидеть, что тело волоска словно расщепляется, из него начинают выбиваться отдельные участки. Больше всего это похоже на неровную веточку с неаккуратными щепками. Сеченые участки мешают локонам выглядеть блестящими и здоровыми, они начинают сильнее пушиться.

Так происходит, если стержень волоса лишается липидной прослойки - именно она склеивает чешуйки между собой и делает ткань гладкой. Со временем без прослойки стержень истончается и разделяется на несколько частей. Чаще всего так происходит ближе к кончику: там липидный стол тоньше, а чешуйки расположены всего в два-три слоя, у корней - в шесть-девять слоев.

Что же влияет на состояние волос?

Неправильный уход

Основная цель ухода за волосами - поддержание их защитного слоя, а он, в свою очередь, зависит от питания и увлажнения локонов. Поэтому, если кончики начали сечься, есть вероятность, что этим этапам уделяется недостаточно внимания.

Специалисты считают, что агрессивные моющие средства пересушивают волосы, лишая их влаги и защитного барьера. Чтобы этого избежать, не забывайте добавлять в ритуал ухода увлажняющие маски, бальзамы и флюиды.

Слишком частое окрашивание

Даже самые щадящие красители довольно агрессивно воздействуют на волосы, а если вы меняете оттенок локонов слишком часто, стержень теряет липидный слой и начинает расщепляться. Вместо нового образа вы рискуете получить ломкие пряди, которые выглядят неряшливо.

Трихологи советуют не забывать после окрашивания использовать специальные средства, которые минимизируют ущерб для прядей.

Химическая завивка

И снова о стрессе для волос. Раньше завивка пользовалась большей популярностью, но и сейчас многие готовы пойти на серьезные жертвы для прядей, чтобы получить заветные локоны надолго. Состав, который используется для химической завивки, крайне агрессивен. Он меняет структуру стержня, иссушая его.

Самым бережным вариантом считается биозавивка, она влияет на пряди с помощью аминокислот, но и результат от такой процедуры держится не так долго. Кроме того, нужно помнить, что завивку нельзя делать в жаркий период времени.

Частое использование термических приборов

Если на долгосрочную завивку решаются не многие, то укладки с помощью плойки или утюжков знакомы почти каждой девушке: некоторые почти ежедневно выпрямляют или завивают волосы, даже не задумываясь, как высокие температуры влияют на состояние прядей.

Конечно, минимизировать влияние температуры могут специальные средства для термозащиты.

Разница температур

От перепада температур волосы могут страдать и летом, когда после жаркой улицы вы попадаете в охлажденное кондиционером, но особенно негативное влияние на пряди заметно зимой. Если не надевать шапку, то после мороза на улице локоны не успевают восстановиться, они быстро пересыхают, начинают слоиться и сечься. После такие перепадов восстановить структуры бывает очень непросто!

Недостаток витаминов

Даже если вы соблюдаете все правила ухода, не окрашиваете волосы слишком часто, а зимой утепляете голову, пряди могут продолжать сечься. Тогда проблему стоит искать глубже - возможно, в организме не хватает витаминов. Особенно это заметно в межсезонье, когда многие страдают от авитаминоза.

Добавьте в рацион продукты или БАДы, содержащие витамины группы В, кальций и магний.

Можно ли восстановить секущиеся кончики волос?

Несмотря на множество рекламных слоганов и обещаний, трихологи считают, что восстановить кончики волос, которые уже начали сечься, невозможно. С точки зрения анатомии, это мертвая ткань, которая не может быть реанимирована.

Склеить чешуйки и восстановить липидный слой на поврежденном участке вряд ли получится. Поэтому важно заботиться о грамотной профилактике секущихся волос.

Следите за питанием: чем более насыщен рацион полезными веществами, тем более здоровыми и ухоженными будут выглядеть волосы. Откажитесь от сигарет и спиртного, они действуют на волосы губительно.

Кроме того, локоны, как и кожа, нуждаются в защите от агрессивного солнечного излучения. Многие бренды сейчас выпускают несмываемые продукты с SPF, особенно это важно, когда вы отправляетесь в отпуск и планируете много времени проводить на пляже.

Что делать в домашних условиях, если секутся волосы

Прежде всего, если хотите восстановить волосы, слегка подрежьте кончики, только после этого можно повлиять на ткань прядей. Для этого отлично подходят домашние процедуры и средства: маски, сыворотки, бальзамы. Отличный способ восстановить локоны - масла.

Кокосовое и миндальное масло устраняют сухость кончиков, при этом они не утяжеляют волосы и легко смываются. Самый действенный вариант - наносить средства на кончики за полчаса до мытья головы.

Можно добавлять масла с маски для волос: например, медовую или дрожжевую. Парикмахеры уверены, что такие нехитрые способы отлично восстанавливают липидный слой. А смывать шампунь и бальзам попробуйте настоями трав, они бережнее воздействуют на пряди, заставляют их блестеть, а чешуйки плотнее прилегать друг к другу.

Как борются с секущимися кончиками в салонах?

В салонах красоты мастера могут предложить несколько действенных процедур по предотвращению секущихся кончиков. Один из самых популярных способов - стрижка горячими ножницами. Благодаря температуре, чешуйки запаиваются и меньше пушатся, даже если липидный слой нарушен.

Еще один вариант салонной процедуры, который очень рекомендуют парикмахеры, - каутеризация. Во время нее в ткань волоса попадает вытяжка из бамбука, которая заполняет пряди изнутри, благодаря этому локоны становятся более блестящими, сильными и меньше секутся.

Тот же эффект имеет экранирование волос - аминокислоты играют роль клея, который удерживает ткань волоса от сечения.