Психотерапевт раскрыл четыре способа побороть осеннюю депрессию

Четыре способа побороть осеннюю депрессию раскрыл врач-психотерапевт Евгений Фомин в разговоре с "Вечерней Москвой".

Прежде всего, специалист порекомендовал продлить ощущение лета. "Можно переехать в более солнечный регион страны, чтобы продлить количество ясных дней", - посоветовал Фомин.

Кроме того, осенью можно найти хобби, приносящее удовольствие, или поставить себе новые цели. "Например, получить второе высшее образование. С учетом того, что второе образование люди чаще всего выбирают сами, процесс обучения будет доставлять удовольствие", - привел пример смены деятельности врач.

Побороть апатию, начавшуюся с приходом осени, поможет перестановка дома. Изменения в интерьере способствуют улучшению настроения, пояснил Фомин.