Психотерапевт раскрыл четыре способа побороть осеннюю депрессию

Четыре способа побороть осеннюю депрессию раскрыл врач-психотерапевт Евгений Фомин в разговоре с "Вечерней Москвой".
Прежде всего, специалист порекомендовал продлить ощущение лета. "Можно переехать в более солнечный регион страны, чтобы продлить количество ясных дней", - посоветовал Фомин.
Кроме того, осенью можно найти хобби, приносящее удовольствие, или поставить себе новые цели. "Например, получить второе высшее образование. С учетом того, что второе образование люди чаще всего выбирают сами, процесс обучения будет доставлять удовольствие", - привел пример смены деятельности врач.
Побороть апатию, начавшуюся с приходом осени, поможет перестановка дома. Изменения в интерьере способствуют улучшению настроения, пояснил Фомин.