Кому не стоит злоупотреблять хлебом и макаронами?

При ожирении и избыточном весе не рекомендуется есть пшеничный хлеб и макароны из нетвердых сортов пшеницы. Об этом "Вечерней Москве" сообщил диетолог Алексей Калинчев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, злоупотребление этими продуктами приведет к ухудшению здоровья.

"Дело в том, что такая еда очень быстро переваривается, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира", - предупредил специалист.

По словам диетолога, для людей с ожирением подойдут макароны из твердых сортов пшеницы.

"Они должны оставаться твердыми, как бы недоваренными, иначе они ничем уже не будут отличаться от дешевых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жесткие макароны понравятся - большой вопрос", - отметил врач.