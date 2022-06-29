Как использовать шиповник для похудения и красоты

Многие слышали о полезных свойствах шиповника. Он богат витамином С, способен замедлить процессы старения, избавляет кожу от прыщей и излишней активности сальных желез. Однако это еще не все. Помимо прочего, шиповник способен активизировать процесс похудения. Как? Читай в нашем материале.

Шиповник впервые обрел популярность еще в Древней Греции. Так, чай из его плодов пили при простуде, во время летнего зноя и просто для хорошего настроения. В те времена считалось, что при регулярном употреблении чая из шиповника, тело будет долго молодым, а ум - ясным. По сути, древние греки были правы, ведь этот плод обладает десятком витамин, а также рядом других полезных веществ.

Как принимать

Отвар шиповника работает как природный жиросжигатель. Так, он ускоряет обмен веществ, выводит лишнюю жидкость, а также способствует хорошей работе кишечника. Поэтому его лучше не употреблять, например, на отдыхе или, когда тебе предстоит длинная дорога.

Конечно, только с помощью шиповника похудеть не удастся, нужно придерживаться принципов правильного питания, а также, по возможности, заниматься спортом. Но, согласись, без этого не справится ни один жиросжигатель, поскольку подобные методы могут только усилить процесс потери лишнего веса, а не запустить его без каких-либо предпосылок.

Чтобы похудеть с помощью шиповника, тебе не нужно придерживаться жесткой диеты: утро начинай с тяжелых углеводов, в обед отдай предпочтения мясу с овощами, а на ужин съешь салат или творог. Вдобавок к этому, в течение дня можно употреблять кефир, зеленый чай, немного кофе. И конечно же отвар из шиповника. Его, собственно, необходимо пить за 30 минут до каждого приема пищи в течение 14 дней. За этот период можно сбросить 8-10 килограмм. Конечно, если придерживаться принципов питания, а не налегать на булочки и пиццу.

Чтобы приготовить правильный отвар шиповника для похудения, понадобится горсть шиповника и литровый термос. Необходимо просто залить плоды кипятком и дать настояться в течение 12 часов. На самом деле ничего сложного.



Свойства

К слову, применение шиповника позволит не только лишиться лишних килограмм, но и позитивно повлияет на внешний вид. За счет своего уникального состава, отвар из шиповника помогает добавить блеск волосам, способствует устранению жирного блеска и уменьшает количество высыпаний на лице. Будет хорош этот напиток и для обладательниц сухой кожи, поскольку поможет напитать ее изнутри.

Примечательно, что питье отвара из шиповника отлично способствует избавлению от целлюлита. Так, он запускает обменные процессы в клетках, за счет чего разбивается целлюлит. Конечно, этот процесс должен сопровождаться массажем или активными занятиями в тренажерном зале. Однако те, кто проходил курс массажа или работал в тренажерном, знает, полностью целлюлит уходит не всегда. А вот в паре с отваром он обязательно уйдет.

В шиповнике есть витамины А, Е, С, Р, РР, а также витамины группы В. Они очень позитивно действует на состояние кожи и волос. Даже если ты не хочешь похудеть, пей отвар шиповника вместо чая 7 дней подряд раз в четыре месяца. Это поможет сохранить молодость кожи на более длительное время, чем уготовила природа.

hochu.ua