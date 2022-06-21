Американский массаж: плюсы и минусы

Американский массаж отличается высокой агрессивностью воздействия на мышцы, кожу и подкожный жир. Изначально техника американского массажа создавалась для лечения "неполадок" опорно-двигательного аппарата. Но медицинского одобрения и большого распространения она так и не получила. Более того - часто американский массаж называют вредным и опасным. Почему?

Американский массаж: лечение или истязание?

Все дело в том, что американский массаж представляет из себя грубую силовую работу. Суть его в сильном воздействии на кожу и мышцы, что зачастую приводит к повреждениям и микротравмам.

Изначально техника американского массажа применялась только при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и заключалась в сильном растирании пальцами зоны сухожилий. Казалось бы, ничего особенного в такой технике нет и подобные приемы используются и при других видах массажа. Но любой опытный массажист скажет вам, что техника американского массажа настолько агрессивна, что выдержать ее пациенту будет непросто. Да и вероятность получения микротравм весьма высока.

Американский массаж против целлюлита

Приемы в американском массаже требуют от специалиста большой физической силы и выносливости. Разминания и выжимания применяются с довольно агрессивной силой. Но даже у такого вида массажа есть свои преимущества. Одно из них заключается в том, что благодаря технике глубокой и очень активной проработки слоев кожи и подкожного жира, американский массаж позволяет избавиться от целлюлита.

Именно этот факт стимулировал повышенный интерес к американскому массажу в последние годы. Однако профессиональные медики, косметологи и массажисты по прежнему утверждают, что применение американского массажа слишком агрессивно, и наличие целлюлита на коже - еще не повод к нему обращаться. Лучше подобрать другой, более щадящий и бережный способ избавления от целлюлитных отложений: обертывания, специальные маски и, наконец, традиционный антицеллюлитный массаж.

Американский массаж: противопоказания

Скорее всего, вы не сможете найти хорошего специалиста по американскому массажу, поскольку, как уже говорилось - сама техника весьма спорная и малораспространенная. Кроме того, возможно ваше стремление попробовать-таки американский массаж на себе остановит-таки список имеющихся противопоказаний. Прежде всего это проблемы в сердечно-сосудистой системе, варикозное расширение вен, лихорадка, повышенная температура, гнойные заболевания, печеночная и почечная недостаточность, травмы мышц и кожи, онкология и многое другое.

Итак, американский массаж может выполняться только опытным специалистом, занимающимся практикой именно силовых видов массажа. Обычный массажист не возьмется за столь агрессивный вид массажа. Если вы решите все же применить на себе американский массаж, будьте готовы к болевым ощущениям, синякам, микроразрывам сосудов и спазмам.

Woman.ru