Каких продуктов на шведском столе стоит избегать

На отдыхе в любом отеле вас ждет где-то разнообразный, гле-то не очень, шведский стол. Часто мы настолько отпускаем ситуацию, что начинаем забывать обо всех правилах безопасности, а еда в общественных местах несет довольно большую опасность. Конечно, это не значит, что от еды в отеле стоит отказываться, главное, знать, какие блюда и продукты лучше не класть в свою тарелку.

Суши

Даже если вы не можете жить без суши, лучше найдите симпатичный ресторанчик в городе или стране, куда вы едете отдыхать, и закажите суши там. А вот от суши на шведском столе желательно отказаться. Есть большая вероятность, что заветные рулетики хранили при комнатной температуре довольно долго, кроме того, большинство ингредиентов не могут слишком долго отлеживаться в коробке - их нужно съесть максимум через пару часов после приготовления. Не всегда сотрудники кухни ресторана при отеле отслеживают цикл жизни роллов.

Майонезная заправка

Мы привыкли к майонезным салатам на домашних праздниках, поэтому часто не видим проблемы в том, чтобы взять такой салат на отдыхе. Однако важно помнить, что вы, скорее всего, едете отдыхать в жаркую страну, где майонезная заправка становится идеальным орудием отравления. Также не забываем, что с помощью майонеза нередко скрывают не слишком свежие продукты в салате.

Молочные продукты

Как правило, на любом шведском столе есть йогурт или сметана. Чаще всего йогурт оставляют на столе в открытой посуде, кто знает, что туда могло попасть, пока толпа голодных туристов кружила над вазой с йогуртом. Если вы любите йогурты, потратьте время на поход в магазин и купите йогурт в запечатанной упаковке - так у вас практически не будет шансов отравиться в самый неподходящий момент.

Незнакомые продукты

Этот пункт важен для тех, кто отправляется отдыхать в экзотические страны. Да, попробовать местную кухню всегда хочется. Но готов ли к таким экспериментам ваш организм? Вы не знаете, сколько там перца и как отреагирует на большое количество приправ ваш ЖКТ, кроме того, некоторые продукты при неправильном приготовлении могут быть смертельно опасны. Как мы уже говорили, лучше зайдите в хороший ресторан в городе, где внимательно следят за сроком годности, умеют готовить сложные блюда и всегда подскажут, что входит в состав блюда.

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